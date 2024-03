Governador recebe estudantes aprovados em estreia do Provão Paulista

O Palácio dos Bandeirantes foi cenário de um encontro entre o governador Tarcísio de Freitas e cerca de 250 estudantes, entre aprovados na primeira edição do Provão Paulista e matriculados na 3ª série do ensino médio da rede pública estadual. Nesta quinta-feira (14), estudantes e autoridades conversaram sobre um dos programas mais bem-sucedidos da atual gestão. Em 2024, a iniciativa deve avaliar 1,2 milhão de alunos para acesso direto a mais de 15 mil vagas nas universidades públicas estaduais.

“Celebrem este momento porque vocês são vitoriosos. Cada um de vocês deve ter uma história de vida e enfrentado dificuldades para chegar ao dia de hoje aprovado nas melhores universidades do Brasil, que são as do estado de São Paulo. Tenho certeza que vocês se esforçaram muito, então é hora de comemorar, aproveitem esta oportunidade. Vocês talvez não façam ideia, mas vão servir de inspiração para muitos jovens e já são exemplo para quem vai iniciar o percurso que vocês já fizeram no Provão Paulista”, afirmou Tarcísio.

Além do governador e dos alunos das redes da Secretaria da Educação e do Centro Paula Souza, o evento reuniu os secretários estaduais Renato Feder (Educação) e Vahan Agopyan (Ciência, Tecnologia e Inovação), os reitores da Universidade de São Paulo (USP), Carlos Gilberto Carlotti Junior, e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Pasqual Barretti, a coordenadora geral da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e reitora em exercício, Maria Luiza Moretti, o presidente da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Marcos Augusto Borges, e a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá.

Na primeira edição do Provão Paulista, aplicada em 2023, a parceria entre o Governo de São Paulo e as instituições de ensino superior concedeu 15.369 vagas de graduação a alunos da rede pública. Parte delas já foi ocupada e mais estudantes serão convocados no segundo semestre para cursos das Fatecs e da Univesp.

O programa aprovou candidatos em cursos que estão entre os mais concorridos do país. Foram 46 aprovações na primeira chamada de alunos da rede estadual de ensino em medicina, sendo 34 na USP, cinco na Unesp e sete na Unicamp. No curso de direito, foram 66 aprovações na primeira chamada, sendo 61 na USP e cinco na Unesp.

“De alunos e da comunidade escolar, ouvimos que o Provão Paulista é a mais importante política pública implantada pelo Estado nos últimos anos. Esse encontro é um primeiro passo de uma grande mobilização para que a gente tenha o estudante na escola, se preparando para a prova, e presente no dia da avaliação, no fim do ano letivo. Queremos que os novos universitários, que conquistaram a vaga por meio do Provão, se tornem inspiração para as próximas gerações”, afirmou o secretário Renato Feder.

Exame seriado

O Provão Paulista permite que alunos que hoje estão na 1ª e 2ª séries do ensino médio da rede pública também comecem a construir desde já a trajetória rumo à universidade. A participação no exame seriado é contabilizada a cada ano para os futuros processos seletivos das cinco instituições parceiras do programa.

Ou seja, os alunos que hoje estão matriculados na 1ª série farão o Provão Paulista em 2024, 2025 e 2026. A somatória desses três anos será considerada para a classificação. Para as vagas oferecidas em 2025, serão consideradas as notas obtidas pelos participantes em 2023 e 2024.