Morador de Mauá ganha R$ 1 milhão na Nota Fiscal Paulista de julho

Quem vai sorrir à toa no início deste segundo semestre é um consumidor de Mauá, especificamente um morador do Jardim Itapark Velho, que acaba de ganhar R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista, concorrendo com apenas três bilhetes eletrônicos. Ele fez suas compras no comércio paulista em março deste ano, colocou o CPF das notas fiscais e agora está milionário.

13A 188ª extração do programa da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) também vai premiar quatro pessoas com R$ 500 mil, cada. Dois desses sortudos moram em Campinas, já os outros em Araçoiaba da Serra e Catanduva. Todos fizeram o cadastro no programa pelo portal da Sefaz-SP na internet e aceitaram o regulamento.

A Nota Fiscal Paulista também premiará cinco entidades do estado. Em julho, quem leva os R$ 100 mil são o Grupo de Proteção aos Animais Carentes (Gpac), de Limeira; a Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes (Arca), de Araçatuba; o Instituto Verdescola, de São Sebastião; o Instituto Prof, de São Paulo e a Associação Filantrópica Católica Ortodoxa, de Santos.

As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Resultado​​​

​O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 188.

Consumidores com “cadastro bloqueado por segurança” devem realizar a primeira transferência bancária, valor mínimo de R$ 0,99 para confirmação de titularidade e desbloqueio do sistema. Assim que confirmada a primeira transferência, o consumidor terá acesso às demais funcionalidades do sistema e poderá visualizar os valores disponíveis para resgate.

Confira os valores e municípios dos principais premiados:

Entidades premiadas

Sobre o programa Nota Fiscal Paulista​​

​A Nota Fiscal Paulista, criada em outubro de 2007, integra o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo do Estado de São Paulo e reduz, de fato, a carga tributária individual dos cidadãos, que recebem créditos ao efetuar compras de mercadorias em São Paulo.

O sistema distribui até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos comerciais aos consumidores que solicitam o documento fiscal e informam CPF ou CNPJ, proporcional ao valor da nota.

A devolução é feita em créditos que podem ser acompanhados pela internet e utilizados para pagamento do IPVA ou resgatados em dinheiro. O consumidor também pode solicitar o documento fiscal sem a indicação do CPF/CNPJ e doá-lo a uma entidade de assistência social, saúde, educação, defesa e proteção animal ou cultura cadastradas no programa Nota Fiscal Paulista, se assim desejar. Essa é uma decisão pessoal e exclusiva do consumidor.

Desde janeiro de 2019 os consumidores (pessoas físicas e condomínios) e instituições assistenciais cadastradas no programa passaram a ter seus créditos liberados mensalmente. Os valores permanecem à disposição dos participantes por um ano, a contar da liberação, e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. O saldo mínimo para transferência é de R$ 0,99.

No total, a Nota Fiscal Paulista devolveu aos participantes do programa cerca de R$ 19,1 bilhões, sendo R$ 17 bilhões em créditos e mais de R$ 2,1 bilhões. Já foram realizados 188 sorteios.

Para conferir os créditos, aderir ao sorteio ou obter mais informações sobre a Nota Fiscal Paulista, basta acessar o site. Para baixar o aplicativo do programa, acesse a loja de aplicativos de seu smartphone ou tablet.