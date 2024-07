Cerca de 100 alunos de Fatecs são aprovados para estudar fora do Brasil

Participar de intercâmbio em uma instituição estrangeira de Ensino Superior está entre os objetivos de inúmeros jovens em todo o País. Por meio da sua Assessoria de Relações Internacionais (ARInter), o Centro Paula Souza (CPS) vem trabalhando ao longo dos anos para transformar esse sonho em realidade.

O Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional Paula Souza (ProMAIPS), por exemplo, selecionou 97 alunos das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) em 2024 para estudar um semestre em instituições parceiras do Centro Paula Souza na Alemanha, Argentina, Bélgica, Chile, Equador, Espanha, Peru e Portugal.

“A internacionalização do currículo traz uma bagagem cultural e acadêmica aos alunos que vai impactar positivamente na futura vida profissional ou na continuidade dos estudos”, avalia a Assessora de Relações Internacionais do Centro Paula Souza, Marta Iglesis.

Agronegócio além-mar

Uma das contempladas foi a estudante do quarto semestre do curso superior de tecnologia em Agronegócio da Fatec Jales, Carla Carolina dos Santos. Animada com a oportunidade, ela está na fase de preparação dos documentos para fazer um semestre de Agronomia, no Instituto Politécnico de Santarém, em Portugal.

“Espero adquirir novas habilidades, conhecer uma nova cultura e entender como eles lidam com o agro do outro lado do oceano, levando em conta a diferença do clima”, projeta Carla. Ela acredita que a experiência pode ajudar no seu futuro profissional. “Espero conseguir um bom emprego e ser reconhecida na área. Muitas grandes empresas buscam por pessoas que tiveram experiências fora do país e vivência em outras culturas. Quando você vai para fora pra estudar, as pessoas acreditam que você tem mais capacidade em resolver problemas.”

As vagas oferecidas contemplam a isenção de taxa de matrícula e mensalidades acadêmicas durante o período letivo da faculdade estrangeira. Para o restante das despesas, como hospedagem, alimentação, passagens aéreas, seguro-viagem, documentação como visto, entre outras, ela conta com ajuda da família e do namorado. Também está tentando formas alternativas de conseguir financiamento. Quem quiser contribuir com a estudante pode comprar um número de rifa ou participar da vaquinha virtual.