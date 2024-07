Museu do Futebol abre edital para jovens com o tema “territórios do futebol”

O Museu do Futebol está com edital aberto para selecionar jovens pesquisadores recém-graduados ou pós-graduados para a produção de conhecimento acerca do eixo de pesquisa “Territórios do Futebol”. Serão duas pessoas aprovadas que receberão bolsas de R$ 2.100 cada pelo período de oito meses. Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

As inscrições vão até 2 de agosto. As pessoas interessadas devem preencher o formulário de inscrição, enviar carta de intenção, comprovante(s) de titulação, cópia de documento de identificação com foto e Currículo Lattes para o e-mail [email protected]. A pessoa pesquisadora vai atuar com o intuito de desenvolver pesquisas sobre o futebol popular e de várzea na cidade de São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Governo de SP reabre Museu do Futebol com novos espaços, diversidade e acessibilidade

Sobre o tema

Durante o projeto de implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro (CRFB), entre 2011 e 2013, houve o desenvolvimento de pesquisas sobre o futebol de várzea. Nesse contexto, foram produzidos acervos como relatos de campo, fotografias, vídeos de jogos e campeonatos, bem como entrevistas com várias personagens detentoras dessas memórias e experiências. Posteriormente, foram realizados outros projetos sobre futebol de várzea, contemplando o Campo de Marte, em São Paulo, e a prática dessa modalidade por mulheres. Ao longo de sua trajetória, o CRFB angariou mais de 20 coleções que hoje compõem o acervo do Museu do Futebol.

A expectativa é que os conteúdos gerados pelas jovens pesquisadoras e pesquisadores no âmbito do projeto possam não só complementar este material, mas também oferecer subsídios para o desdobramento de ações a serem promovidas por distintos núcleos do Museu do Futebol.

Como contrapartida às bolsas, as pessoas selecionadas terão o compromisso em redigir artigos sobre a pesquisa, participar em congresso da área, colaborar com eventos do museu e utilizar as fontes do Centro de Referência do Futebol Brasileiro (CRFB) em seus trabalhos.

O resultado será publicado no dia 30 de agosto nos sites www.museudofutebol.org.br e www.idbr.org.br com o nome e as notas dos candidatos e candidatas entrevistados.

Clique aqui e confira o edital

LEIA TAMBÉM: Museu da Imagem e do Som recebe a Feira das Ideias 2024

Sobre o museu

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol tem salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.

O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho e gerido pela Organização Social de Cultura IDBrasil Cultura, Educação e Esporte.