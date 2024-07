SP lança editais para dança, teatro, música e artes visuais no valor de R$ 93 milhões

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, publica, nesta quarta-feira (24), o terceiro bloco de editais do Fomento CultSP, voltado para teatro, dança, música, circo, artes visuais, produções voltadas ao público infantil, escrita, leitura e biblioteca, além de difusão. Ao todo, são 14 editais, que juntos somam um investimento de mais de R$ 93 milhões de reais na cultura paulista.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de agosto, são gratuitas e devem ser feitas pelo sistema www.fomento.sp.gov.br. Cada proponente poderá inscrever um projeto em cada edital. Para mais informações sobre cada uma das linhas de editais, basta acessar o site www.proac.sp.gov.br .

“Outra novidade é que, para este bloco, 60% dos projetos aprovados serão, obrigatoriamente, de proponentes do interior do Estado, fortalecendo a descentralização da cultura. Ao todo, neste ano, investiremos R$ 317 milhões em fomento”, afirmou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

O Fomento CultSP é o conjunto de ações de fomento contemplando o PROAC e a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Teatro, dança e música

O teatro é contemplado com um investimento de R$ 9 milhões pelo edital Produção e Temporada de Espetáculo Inédito, que contemplará 30 projetos, sendo R$ 300 mil para cada.

Já na dança serão 20 projetos aprovados, com investimento de R$ 300 mil em cada, totalizando R$ 6 milhões.

Na música é destinado um total de R$ 15 milhões, divididos em Gravação de Álbum Musical e Show de Lançamento – Música Popular, contemplando 30 projetos, e Gravação de Álbum Musical e Show de Lançamento – Música Clássica, Erudita Contemporânea, Popular Instrumental ou Ópera, que terá 20 projetos aprovados.

Artes visuais e circo

Para as artes visuais, são destinados R$ 7 milhões, em dois editais: Produção e Exposição de Obras Inéditas e Circulação de Exposições de Artes Visuais/Plásticas. Aprovando 20 e 10 projetos, respectivamente.

Já o fomento ao Circo destina um total de R$ 6,7 milhões. Para o edital de Manutenção do Circo de Lona – Requalificação de Equipamento e Acessórios e Plano de Atividades, serão 20 projetos aprovados, já para o de Produção e Circulação de Número Circense, haverá aprovação de 14 projetos, e no de Produção e temporada de Espetáculo Circense Inédito, o investimento é de R$ 300 mil para cada um dos 10 projetos a serem aprovados.

Escrita, Leitura e Biblioteca

Para a escrita, leitura e biblioteca, o Fomento CultSP irá investir um total de R$ 18 milhões. Deste total, R$ 6 milhões serão para 60 projetos aprovados no edital de Realização e Publicação de Obra Inédita (Ficção, Poesia, Não ficção e obra teatral), fomentando 60 projetos; R$ 3 milhões para 10 projetos do edital de Manutenção de Atividades – Plano de Atividades de Incentivo à Leitura e Atualização de Acervo; e R$ 9 milhões para 30 projetos de Manutenção de Espaços – Requalificação e Modernização de Bibliotecas.

Produções voltadas para o público infantil

Para o eixo infâncias, são três editais. O edital de Publicação de Obra Literária Inédita para as Infâncias, com valor total de R$ 2 milhões, irá premiar vinte projetos. Já o Edital de Projetos Culturais para as Infâncias, com valor total de R$ 3 milhões, contemplará 20 projetos. Focado na produção e também na circulação, o edital Produções para as Infâncias – Espetáculos irá premiar 22 projetos, e o valor total é de R$ 6,6 milhões.

Difusão

Para a difusão, são destinados um total de R$20 milhões, sendo R$ 200 mil cada um dos 40 projetos a serem aprovados no edital Difusão de Projetos de Artes da Cena – até 6 pessoas. Além de R$ 300 mil para cada um dos 40 projetos no edital Difusão de Projetos de Artes da Cena – mais de 7 pessoas.

Editais já lançados

Além dos editais lançados nesta quarta-feira (24), o Fomento CultSP está com inscrições abertas para os destinados à cultura pop, audiovisual, patrimônio histórico e diversidade e cidadania. Os prazos de inscrições e editais completos estão disponíveis no site proac.sp.gov.br/edital-fomento-cultsp/.