Festival de Inverno e cultura nerd: veja atrações para o fim de semana em SP

A dica para este fim de semana vai para o Festival Pina Praça, que ocorre na Pinacoteca ao longo de todo o fim de semana. A programação envolve adultos e crianças nas atividades ao ar livre, como cinema, shows, oficinas e outras atividades culturais. A Pinacoteca também irá sediar a primeira Feira Criativa Cultura Circular, fortalecendo a economia criativa e proporcionando um espaço de convivência com arte, música e gastronomia.

Na Fábrica de Cultura Diadema, no sábado e no domingo, ocorre a Perifacon 2024, considerado o maior evento nerd da periferia. O encontro vai receber cerca de 140 artistas de 12 estados diferentes no famoso Beco dos Artistas. As obras serão expostas e comercializadas. Na programação estão debates, exposições, concursos de copslay, games e atrações musicais. Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados com antecedência por meio do site do evento: perifacon.com.br

Ainda para celebrar o orgulho nerd, o Animecity Brasilândia traz uma série de atividades para todas as idades na Fábrica de Cultura Brasilândia. O festival contará com uma variedade de atrações, incluindo oficinas de arte, voltadas para o universo nerd, pop e geek. Além disso, salas temáticas, expositores, desfiles de cosplayers, concurso de K-pop, sorteios, espaço para artistas e muito mais.

E domingo, ocorre o encerramento do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina. Durante todo o mês de julho, foram mais de 60 concertos, com musicistas do Chile, Colômbia, Uruguai, Inglaterra e Suíça, além de uma variedade de conjuntos sinfônicos do estado de São Paulo. Os detalhes desse último fim de semana da programação podem ser conferidos no site oficial do Festival.