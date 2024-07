Ubatuba promove o Festival Gastronômico, que celebra a cultura caiçara

Com algumas das praias mais famosas da Região Turística Litoral Norte, o município de Ubatuba já está preparado para receber o 15º Festival Gastronômico, evento que celebra não apenas a rica diversidade culinária regional, como promove a valorização dos ingredientes locais e a cultura caiçara. De iniciativa do Ubatuba Convention & Visitors Bureau, o evento acontece de 2 de agosto a 15 de setembro e reúne mais de 80 restaurantes de Ubatuba, além de 12 pequenos produtores e fornecedores de alimentos locais que aquecem os dias do inverno, com propostas que deleitam os paladares mais exigentes.

Durante o festival, chefes renomados e talentos locais se unem para apresentar pratos que destacam a autenticidade dos ingredientes da região. Desde frutos do mar frescos até produtos cultivados nas comunidades locais, cada prato conta uma história de tradição e sabor. O Concurso de Receitas é o ponto alto do evento, onde 15 chefes de cozinha renomados avaliam os pratos apresentados. Haverá também muitas festas, feiras e mais de 14 cursos e seminários de capacitação para Estabelecimento Gastronômico e público em geral, reconhecendo e premiando as melhores criações que exaltam a culinária caiçara, brasileira tradicional e internacional.

Além das degustações, o festival oferece uma programação diversificada de palestras focadas em gastronomia sustentável, valorização de ingredientes locais e técnicas tradicionais da cozinha caiçara, oferecidos por parceiros e empresas de renome. Essas atividades não apenas educam e inspiram, mas também promovem a preservação cultural e ambiental da região. Este evento não apenas atrai visitantes ávidos por descobrir novos sabores e experiências, mas também contribui significativamente para a economia local, incentivando o comércio de produtores locais, restaurantes e empresas de hospedagem.

Criações da culinária caiçara

O pesquisador Heyttor Barsalini da história da alimentação brasileira desde 2013 afirma que o café adoçado com garapa, a cachaça, o pato ensopado – comido com arroz vermelho –, o omelete de siri, o pixé, o raluá, o licor de pitanga, o suco de cambuci, o doce de mamão verde, as ovas fritas de tainha, o virado de feijão guandu, o viradinho doce de banana, a sopa d´água com sapreso, a sardinha preparada na chapa do fogão a lenha, o nhoque de mandioca e tantas outras iguarias também são importantes criações da culinária caiçara.

Com 92.980 habitantes e distante 220 km da capital paulista, a Estância Turística de Ubatuba tem algumas das praias mais famosas da região, com atrações para todos os gostos e bolsos, além de disputadas praias tranquilas (Enseada, Domingas Dias) e agitadas (Praia Grande, Tenório). Ao todo, são 102 praias.

Para o turista que gosta de refúgios naturais, o destaque fica para a famosa Ilha Anchieta, com praias e trilhas com a natureza preservada, e chega-se a esse paraíso por meio de escunas. O nome Ubatuba, em tupi guarani, significa “terra de muitas canoas” (de onde “ubá” = canoa e “tuba” = lugar com muita quantidade).