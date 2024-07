Governador visita obras de novo piscinão e canalização do córrego Antonico, na capital

O governador Tarcísio de Freitas acompanhou nesta terça-feira (30) as obras do novo piscinão e de canalização de parte do Córrego Antonico, na zona sul da capital. A ação visa combater as enchentes nas regiões do Morumbi e Paraisópolis, beneficiando 1 milhão de pessoas. Com investimento de cerca de R$ 118 milhões, a obra é mais um empreendimento que prepara São Paulo para o problemas causados pelas mudanças climáticas.

“Essa é uma obra de resiliência e não é a única de contenção de cheias que estamos fazendo. Temos muitas em andamento, como o reservatório de Jaboticabal, de grande porte, e também outras medidas na região metropolitana”, afirmou o governador.

A visita técnica contou ainda com a presença da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, além de outras autoridades e representantes do Daee, agência de recursos hídricos do Estado responsável pelas obras.

Piscinão terá capacidade para 44 milhões de litros

Iniciadas em fevereiro deste ano, as obras estão neste momento em processo de construção das paredes do reservatório e da caixa de saída por onde as águas serão bombeadas após as cheias. O piscinão subterrâneo ficará localizado na praça Alfredo Gomes, no fim da avenida Jules Rimet.

O novo reservatório terá capacidade para armazenar mais de 44 milhões de litros de água e receberá o volume do Antonico, córrego que nasce em Paraisópolis e passa sob o estádio do MorumBIS e a avenida Jorge João Saad.

Em formato circular, o equipamento tem 27,5 metros de profundidade e 48 metros de diâmetro. O piscinão vai acumular a água durante chuvas fortes e devolver, gradativamente, esse volume ao sistema de drenagem após as tempestades. O prazo de execução é de 24 meses.

Indiretamente, a obra também beneficiará o entorno do córrego Pirajuçara, onde o Antonico deságua, e o rio Pinheiros, que recebe as águas desses dois córregos.

Canalização de córrego

Além da construção do reservatório, o Daee fará a canalização de parte do córrego Antonico, em um trecho de 874 metros, e a posterior recuperação do paisagismo na praça Alfredo Gomes, com novo espaço de convivência para os moradores. Serão instaladas ainda 1.100 metros de galerias de drenagem no entorno. Após ser entregue, o piscinão será operado pela administração municipal.

A Prefeitura de São Paulo também vai implementar mais dispositivos de combate a enchentes na zona sul da capital. Um deles será um segundo reservatório na praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao portão principal do MorumBIS, com capacidade para 133,6 milhões de litros de água – o equivalente a 53,6 piscinas olímpicas.

Atualmente, o Daee administra 27 reservatórios para conter as chuvas. Juntos, têm capacidade para armazenar 4,7 bilhões de litros de água, o equivalente a 1.900 piscinas olímpicas, o que contribuiu para diminuir os efeitos das tempestades no verão deste ano.