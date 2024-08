Carretas da Mamografia passam por quatro municípios no mês de agosto

Os municípios de Cunha, Lençóis Paulista, Queluz e Aguaí receberão durante o mês de agosto as Carretas da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, que visa o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. O serviço é uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) que promove mamografia gratuita para mulheres acima de 35 anos.

Incentivando o autocuidado, as carretas atendem mulheres, sem necessidade de agendamento, entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos mediante apresentação do RG, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e pedido médico. Para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos, é necessário apresentar apenas RG e cartão do SUS.

Do dia 3 de janeiro até 27 de julho deste ano, foram realizados 18.895 exames de mamografia em 39 municípios do estado com três carretas de mamografia em funcionamento. Em 2023, o programa realizou 24.690 exames e percorreu 47 municípios.

Caso sejam detectadas alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, exceto feriados, com atendimento de até 25 mulheres. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Atualmente, a população pode ter acesso ao itinerário das carretas da mamografia pelo app e site do Poupatempo.O programa “Mulheres de Peito” também já está disponível nas plataformas, auxiliando no agendamento de mamografias e direcionando as ligações para o telefone 0800-779-0000, da Central de Regulação de Oferta de Serviços do Estado (Cross).

Por meio do “0800”, as mulheres entre 50 e 69 anos que não fizeram mamografia nos últimos dois anos podem agendar o exame mesmo sem pedido médico.

Sobre o exame

As imagens capturadas nos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (SEDI) da Secretaria de Estado da Saúde, localizado na capital paulista, que emite laudos à distância. O resultado sai em até dois dias após a realização do exame.

As carretas contam com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, agentes administrativos e supervisor de unidade. Para agilizar o diagnóstico, cada veículo é equipado com conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, computadores e mobiliários.

Caso sejam detectadas alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

Confira o cronograma em cada município:

Carreta da Mamografia em Cunha:

Data: 06 a 17 de agosto de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Alameda Lavapés – Centro – CEP:12530-000 – Cunha -SP

Carreta da Mamografia em Lençóis Paulista:

Data: 13 a 24 de agosto de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Sete de Setembro, Praça Comendador José Zillo – CEP: 18680-005 – Lençóis Paulista – SP

Carreta da Mamografia em Queluz:

Data: 20 a 31 de agosto de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Estrada Municipal Hamilcar Bevilaqua Porteira, Espaço de Eventos 8 de Março – Praça de Eventos – CEP – 12800-000 -Queluz – SP

Carreta da Mamografia em Aguaí:

Data: 27 de agosto a 06 de setembro de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Milanês Vasconcelos, 360 – Parque Interlagos – CEP: 13860-000 Aguaí – SP

SP Por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024. Um dos destaques é o auxílio-aluguel de R$ 500 para vítimas de violência doméstica. Também houve ampliação do monitoramento permanente de agressores com uso de tornozeleiras; o lançamento do aplicativo SPMulher Segura que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.

O Governo do Estado ampliou linhas de crédito para elas e ampliou a entrega das Casas da Mulher Paulista, que oferecem serviços de apoio psicológico e capacitação profissional. A gestão paulista ainda implementou o protocolo Não Se Cale para acolhimento imediato e combate à importunação sexual em bares, restaurantes, casas de show e similares, formando equipes em um curso online oferecido gratuitamente aos profissionais do setor.