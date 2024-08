Governo de SP abre Abrigo Solidário na Estação Pedro II durante frente fria

O Governo de São Paulo abre nesta sexta-feira (9) o Abrigo Solidário na Estação Pedro II do Metrô, no centro da capital, durante a passagem de frente fria que derruba as temperaturas em toda a região metropolitana nos próximos dias. O abrigo emergencial vai acolher até 100 pessoas em situação de vulnerabilidade social por noite até a próxima terça-feira (13).

De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os termômetros devem registrar mínima de 6ºC na capital a partir desta sexta e podem marcar as menores temperaturas nos últimos dois anos. O local é uma iniciativa conjunta entre Defesa Civil, Fundo Social de São Paulo (FUSSP), Metrô e as secretarias de Transportes Metropolitanos e Desenvolvimento Social.

A estrutura completa terá colchões, cobertores e duas refeições (jantar e café da manhã), fornecidas pelo Programa Bom Prato Móvel. Os pets das pessoas abrigadas também terão espaço e receberão água e ração.

Campanha do Agasalho

O Fundo Social de São Paulo, por meio da Campanha do Agasalho, também vai reforçar o Abrigo Solidário com a doação de 500 cobertores. Neste ano, a iniciativa solidária tem foco na doação de cobertas novas, além de receber outros itens essenciais para o inverno, como blusas de frio, toucas, luvas, cachecóis e meias. Até o momento, foram arrecadados 28.639 cobertores, 12.800 peças de roupas e mais de R$ 1,3 milhão em doações em dinheiro. A campanha segue até 22 de setembro.

No início deste mês, a Campanha deu início à entrega de 125 mil cobertores adquiridos pelo Fundo Social para 645 municípios paulistas. Os itens serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social, priorizando dados do CadÚnico e cidades que registram temperaturas mais baixas no estado.

Funcionamento do Abrigo Solidário:

Local: Estação Pedro II do Metrô (entrada pela Rua da Figueira, s/n, Bairro Sé, Centro – São Paulo)

Horário de funcionamento: A partir das 19h, com fechamento às 8h do dia seguinte

Período de funcionamento: De sexta-feira (9) até terça-feira (13) de agosto

Orientações à população

A Defesa Civil alerta que a queda brusca nas temperaturas pode intensificar a sensação de frio, elevando os riscos de hipotermia, especialmente entre as pessoas em situação de rua, crianças e idosos. A baixa umidade do ar também contribui para o aumento de doenças respiratórias como gripe, resfriado, pneumonia e meningite.

Para minimizar os riscos, a Defesa Civil recomenda que toda a população tome medidas preventivas, como manter-se agasalhado, evitar locais fechados e com grande circulação de pessoas, e higienizar as mãos com frequência.

Para mais informações sobre como se proteger durante o período de frio e outras orientações de segurança, acesse as redes sociais da Defesa Civil pelo @defesacivilsp.

Contribua com a Campanha do Agasalho:

Doações em dinheiro:

Conta Corrente: 19.771-8

Agência: 1897-X (Banco do Brasil)

CNPJ/MF: 44.111.698/0001-98

Pix: [email protected]

Doações de cobertores e outras peças de inverno:

Capital: Fundo Social de São Paulo, Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo/SP. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h).

Demais cidades: Postos definidos pelas prefeituras locais