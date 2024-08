Governo de SP promove discussão sobre superação da pobreza

As experiências internacionais e de outros estados para a redução das desigualdades sociais estiveram hoje no centro das discussões do curso “Diretrizes para Superação da Pobreza”, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ( SEDS), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e de Cidadania e o Insper. O objetivo do encontro intersecretarial é auxiliar os gestores e técnicos do Governo do Estado de São Paulo na construção de diretrizes e estratégias para o enfrentamento à pobreza. O curso, realizado no auditório da Fundação Casa, no centro da capital paulista, teve início na quinta-feira 15, e será concluído nesta sexta.

“É muito bom poder propiciar, ao corpo técnico do Governo de São Paulo, acesso a todo esse conteúdo, além da possibilidade do debate com pesquisadores qualificados como o professor Ricardo Paes de Barros e as professoras Laura Muller Machado e Laura Almeida Ramos de Abreu”, diz a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém. “A intersetorialidade é fundamental. Para o enfrentamento da pobreza, precisamos pensar juntos.”

Na abertura do evento, na quinta-feira, a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, falou sobre o que o governador Tarcísio de Freitas espera da Secretaria de Desenvolvimento Social: caminhos para a redução da pobreza. “É um desafio difícil, mas que está posto; só é possível avançar se a solução for interdisciplinar”, disse.

As aulas estão sendo ministradas por Ricardo Paes de Barros, professor titular e coordenador da cátedra Instituto Ayrton Senna do Insper, por Laura Muller Machado, professora e coordenadora do curso de gestão pública do Insper, e por Laura Almeida Ramos de Abreu, pesquisadora do Insper. O curso, oferecido a técnicos e gestores da SEDS e de outras pastas convidadas, possui como finalidade debater o desenho de uma política transversal capaz de gerar impactos positivos nos índices de superação da pobreza no Estado de São Paulo e promover a prosperidade social.