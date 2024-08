São Paulo lidera ranking nacional em desenvolvimento sustentável

O estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar em um ranking que avalia práticas de desenvolvimento sustentável em estados brasileiros. São Paulo atingiu pontuação máxima na erradicação da pobreza, educação de qualidade, energia limpa e acessível, indústria, inovação e infraestrutura e em cidades e comunidades sustentáveis.

O ranking é uma realização do Centro de Liderança Pública (CLP). Foram analisados 99 indicadores que representam o desempenho das unidades federativas em dez pilares temáticos baseados nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs). São eles: Segurança Pública, Sustentabilidade Social, Infraestrutura, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Inovação, Potencial de Mercado e Sustentabilidade Ambiental.

Os bons resultados colocam São Paulo no caminho das metas propostas pelo SP na Direção Certa. O programa lançado pelo governo neste ano propõe medidas para tornar o estado mais eficiente.

O ODS no qual os estados brasileiros obtiveram pior desempenho foi o de indústria, inovação e infraestrutura. A pontuação média foi de 30,9. São Paulo, enquanto isso, atingiu a marca máxima de 100 pontos. Esse ODS inclui indicadores como acessibilidade dos serviços de telecomunicações e tamanho de mercado.

No ranking de competitividade dos estados, São Paulo teve diversos destaques positivos. Por exemplo, apresentou o menor percentual de domicílios com ao menos um dos critérios de inadequação de moradia. No âmbito da segurança pública, São Paulo também teve a menor taxa de mortes intencionais.

Além disso, em educação, o estado destacou-se pela sua posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que considera o número de matrículas de todos os níveis de ensino e de toda a rede, pública e privada. São Paulo também está na primeira posição nacional no quesito investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

Setores em crescimento

Com bons indicadores, São Paulo subiu de posição em cinco dos dez eixos do ranking de competitividade dos estados. No pilar solidez fiscal, que considera receitas, despesas e capacidade de investimento, o estado subiu três posições de 2022 a 2023.

Em potencial de mercado, São Paulo também escalou três posições e, agora, ocupa o segundo lugar no ranking. Este pilar considera o crescimento do PIB estadual nos últimos quatro anos e o crescimento potencial da força de trabalho para os próximos dez anos. Isso significa que, com o tamanho de sua economia, São Paulo tornou-se um local mais atrativo para investimentos nos últimos anos.

Em inovação, o estado de São Paulo subiu e agora ocupa a primeira posição entre 2022 e 2023. Este pilar envolve a introdução de novas técnicas e métodos que transformam positivamente a produção de empresas, organizações e da sociedade como um todo.

SP na Direção Certa

Lançado em maio deste ano, o programa SP na Direção Certa busca reduzir despesas, aumentar a arrecadação e modernizar a máquina pública. Para isso, o programa prevê ações na área tributária do Estado e de investimento público. Assim, o programa faz de São Paulo um ambiente melhor para negócios.

Ao todo, o plano está estruturado sobre três eixos: Expansão de Investimentos; Melhoria e Efetividade do Gasto e Redução de Despesas Correntes; e Modernização da Administração Pública.