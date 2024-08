SP investe R$ 30 milhões em estruturas náuticas públicas de 13 municípios

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) investiu R$ 30 milhões em estruturas náuticas públicas de 13 municípios de São Paulo com o objetivo de ampliar o número de turistas e excursionistas, que atualmente não ultrapassa 1,82 milhão por ano.

A previsão é de que a nova infraestrutura eleve a movimentação de pessoas para 3,12 milhões por ano até 2032, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Setur-SP.

O turismo náutico segue em evidência com a temporada de cruzeiros, que este ano movimentou mais de um milhão de passageiros e R$ 804 milhões na economia do litoral de São Paulo. O número de passageiros no Porto de Santos foi o maior dos últimos 12 anos, segundo o Concais – e o projeto do novo terminal de passageiros pode estimular ainda mais o setor.

No primeiro semestre deste ano, a Setur-SP mais que dobrou o número de entrega de obras de infraestrutura turística, se comparado ao mesmo período do ano passado: foram 107 obras entregues e R$ 101,4 milhões em investimentos; parte delas viárias, viabilizando a visitação a atrativos turísticos, de acordo com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o Dadetur, responsável pelos convênios com as prefeituras.

Em parceria com outras secretarias de Estado, a Setur-SP está integrada ao Programa SP nos Trilhos, maior programa dedicado ao turismo ferroviário no Brasil. Atualmente, apenas 250 quilômetros de uma malha total de 12 mil quilômetros são utilizados para o Turismo. A Setur-SP tem trabalhado ativamente no desenvolvimento do setor, com investimentos no Museu Ferroviário de Santos, anunciado juntamente com o Distrito Turístico de Santos, instituído em junho deste ano.

Atualmente, o Estado de São Paulo opera com 10 aeroportos regionais, além de se consolidar como o maior hub do país. No ano passado, os aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos transportaram quase 75 milhões de passageiros. A estimativa é que se chegue ao final deste ano com 5.042 voos partindo ou chegando do Estado.

Encontro Regional Indústria Porto

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) participa nesta segunda-feira (19) do 3º Encontro Regional Indústria Porto, em Santos, que promove o setor de logística e a atividade industrial dos transportes rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. O evento acontece no Centro de Convenções do Parque Valongo e tem como tema central a reindustrialização do país, os investimentos em infraestrutura e o controle da taxa de juros.

A Setur-SP se apresenta com um estande e exibe vídeos promocionais de destinos turísticos e iniciativas no segmento náutico. Também participa do painel “Reindustrialização brasileira: quais os principais eixos de desenvolvimento que a indústria brasileira deve adotar”. “A Secretaria está prestes a lançar o Programa Estadual de Turismo Náutico e Ferroviário. São políticas públicas essenciais para criar novas oportunidades para aproveitar a infraestrutura de trilhos e criar estruturas para o apoio de embarcações”, afirma a coordenadora de Turismo, Ana Clemente, que representa o secretário Roberto de Lucena no evento.