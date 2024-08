Governo de SP lança novo ciclo de perfuração de poços para aumentar oferta de água

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), acaba de iniciar mais um ciclo de perfuração de poços para ampliar a oferta de água nos municípios paulistas, medida que faz parte do Plano Estadual de Resiliência à Estiagem – SP Sempre Alerta.

Com investimentos previstos de R$ 93 milhões por meio do Daee, órgão gestor dos recursos hídricos no Estado, a iniciativa capta água subterrânea, localizada nos aquíferos, e instala a estrutura de bombeamento e de reservação para que os municípios façam a distribuição aos moradores. Os poços aumentam a resiliência hídrica e contribuem inclusive para reduzir ou eliminar casos de racionamento.

As prefeituras interessadas têm até o próximo dia 28 de agosto para demonstrar interesse em trazer a perfuração de poços para os seus municípios e preencher a documentação. As informações estão disponíveis no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG).

Desde o final do ano passado, o governo do Estado já entregou 127 poços em diversas regiões do Estado, num investimento de R$ 134 milhões.

O estado de São Paulo registrou entre 2023 e 2024 o menor nível acumulado de chuvas em 24 anos. A iniciativa da perfuração de poços auxilia os municípios como mais uma alternativa de obtenção de água, além de garantir melhor infraestrutura para o agronegócio e o abastecimento de água para população, comércio e indústria, incentivando a expansão de negócios e a geração de empregos.

Como participar

Todas as cidades do estado podem participar. O Daee faz os estudos, projetos, a perfuração do poço e a instalação de bombas e reservatórios. O órgão também estabelece o volume que pode ser retirado de cada poço sem que isso afete a capacidade de regeneração dos depósitos.

Já os municípios interessados deverão estar de acordo com os seguintes critérios: fazer parte do Programa Universaliza SP; arcar com custos e gestão do licenciamento ambiental municipal e estadual e eventuais condicionantes; se responsabilizar pela manutenção do poço, o que inclui unidade de bombeamento, limpeza, verificação da qualidade da água.

Para se inscrever, as prefeituras devem acessar o SIASG e informar a quantidade de poços ou procurar a diretoria de bacia da sua região.

Após a entrega, as prefeituras e as concessionárias de saneamento desses municípios colocam a estrutura em operação e passam a fazer a distribuição da água e a manutenção dos sistemas. As análises prévias para instalação dos equipamentos visam possibilitar o bombeamento de água eficaz em aquíferos como Guarani, Bauru, Serra Geral, Cristalino e Tubarão.