Qualifica SP – Empreenda oferece cursos gratuitos de qualificação para empreendedores

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação empreendedora do Qualifica SP – Empreenda, programa destinado a pessoas que buscam começar a empreender ou empreendedores que buscam expandir e melhorar as finanças dos seus negócios. Além de mentoria, o programa possibilita o acesso a linhas de microcrédito do Banco do Povo.

São 135 vagas para o curso presencial de Alta Performance do seu Negócio, sendo 70 para São Paulo e 65 para Ribeirão Preto. As inscrições devem ser realizadas por meio do site do programa até 18 de outubro.

