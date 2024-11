Roubos caem 62,5% na região central da capital em dois anos

O número de roubos registrados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo na região central da capital paulista caiu 62,4% em dois anos.

Entre 2 de setembro e 6 de outubro deste ano, foram 276 casos nas regiões do 3º DP e do 77º DP da Polícia Civil. Já no mesmo período de 2022, foram 736 roubos registrados na região. Na comparação com o mesmo recorte de 2023, a queda no índice foi de quase 40%.

