Osasco realiza evento em homenagem ao Dia do Atleta Paraolímpico

Divulgação

A Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Osasco realizará dia 22/9, das 10h às 15h, o evento intitulado “Vem SER Paraolímpico”, que contará com o apoio do Centro Paraolímpico Brasileiro (CPB) e a Escola Paraolímpica, em homenagem ao Dia do Atleta Paraolímpico.

O evento gratuito será realizado no Parque da FITO (Rua Georgina, 64 – Jardim das Flores) com diversas atividades culturais, esportivas e contará com apresentações de atletas das seguintes modalidades: Vôlei sentado, Futebol de Cegos e Futebol de Down. Além disso, serão realizadas homenagens presenciais a paratletas renomados.

As pessoas com deficiência poderão solicitar o deslocamento até o evento por meio do Programa Cidade Acessível, que conta com vans adaptadas para atendimento de porta em porta com o intuito de viabilizar o acesso aos patrimônios histórico, paisagístico, arqueológico, turístico e cultural, inclusive a participação em atividades esportivas, de recreação e gestão de processos sociais, tais como consulta médica, ida ao banco, solicitação/retirada de documentos, entre outros.

O requerimento do serviço poderá ser feito através do WhatsApp (11) 97396-2053 ou diretamente na Secretaria, localizada na Avenida Analice Sakatauskas, 204 – Bela Vista – Osasco, dentro do período máximo de até 15 dias antes da data do evento.

Escola Paraolímpica e CPB

A escola Paraolímpica visa fomentar nos municípios o incentivo de crianças de 8 a 17 anos a possibilidade de treinar e descobrir suas habilidades e assim se tornarem futuros atletas paraolímpicos.

O Centro Paraolímpico Brasileiro oferece a possibilidade de capacitação local de funcionários do ramo esportivo, dentro das modalidades oferecidas pela Escola Paraolímpica, assim como também a possibilidade de treinar no próprio Centro Paraolímpico. Quem tiver interesse em saber mais, assim como fazer alguma atividade, as inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do site www.cpb.org.br