Osasco realiza Desfile Cívico e Militar de Sete de Setembro

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco realizará nesta quinta-feira, 7/9, a partir das 9h, o tradicional Desfile Cívico e Militar de 7 de Setembro, cujo tema será “O mundo da Literatura. Uma viagem pela História”. O evento é aberto à população.

O trajeto do desfile segue da Avenida dos Autonomistas, 3030, até a antiga Telesp, altura do 3700 da Autonomistas, no sentido do bairro Km 18.

Antes do desfile, haverá às 8h a cerimônia de Hasteamento das Bandeiras, em frente ao mastro da Câmara Municipal de Osasco (Avenida dos Autonomistas, 2607 – Centro).

Serviço

Desfile Cívico e Militar de Sete de Setembro 2023

Dia: 7/9

Horário: A partir das 9 horas

Local: Avenida dos Autonomistas, 3030, próximo à esquina com a Rua Antônio Agú, até a antiga Telesp, altura do 3700 da Autonomistas, sentido bairro do Km 18

Gratuito