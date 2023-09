Osasco realiza 8ª Campanha de Castração e Microchipagem de Cães e Gatos

Juliana Oliveira

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, realizou de 11 a 14/09, no Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva (Geodésico), na Cidade das Flores, a 8ª Campanha de Castração e Microchipagem de Cães e Gatos. No período, foram castrados 850 pets. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou a ação.

Os procedimentos de castração durante a Campanha são realizados no Castramóvel, ônibus que funciona como um centro cirúrgico. Os animais já saem do local microchipados, esse dispositivo ajuda a resgatá-los em caso de perda, furto ou roubo. “Nosso Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal realizou nos últimos quatro anos, mais de 10 mil castrações nas campanhas, nos hospitais e no canil. A castração e a microchipagem são serviços importantes que garantem controle populacional, saúde e segurança dos animais”, disse o prefeito.

Para o coordenador Departamento, Alexandre Capriotti, além de ser considerado um ato de amor, as Campanhas também controlam a população. “Automaticamente evitam o alto índice de abandono de animais e a transmissão de doenças. Outro fator importante é que principalmente no caso das fêmeas, inibe doenças como o câncer de mama e a Piometra, infecção uterina”.

O serviço é gratuito, mas o munícipe interessado em castrar seu pet, deve fazer o agendamento prévio na Central 156 ou 3651-7080. No dia do procedimento, o tutor apresenta RG e comprovante de endereço de Osasco no local da castração.