Assistência Social encerra com baile o 28º Fejati

Marco Borba

Fotos: Fernanda Cazarini

A Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Osasco realizou sexta-feira, 15/09, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, no Km 18, o baile de encerramento da 28ª edição do Festival de Jogos Adaptados da Terceira Idade (Fejati).

Prestigiaram o evento a vice-prefeita Ana Maria Rossi, o secretário de Assistência Social José Carlos Vido, o adjunto Daniel Mathias, a diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Danielle Silva Bueno, e Ivanilde Miranda, presidente do Conselho Municipal do Idoso.

O baile, do qual participaram pessoas da melhor idade que disputaram o Fejati e que frequentam as atividades recreativas e culturais da SAS, foi animado com músicas que fizeram sucessos das décadas de 1950, 1960 e 1970.

“É muito bom brincar, dançar, cantar e participar das interações sociais. Faz bem para o corpo, para a mente e ajuda a manter o espírito jovem”, disse a vice-prefeita.

“Costumo dizer que o idoso é o jovem que deu certo. Todos aqui são vencedores e a gente se sente muito honrado e com muito orgulho em ver que vocês participam das atividades que promovemos na SAS”, completou Vido.

Participaram das competições, que ocorreram no dia 14/09, diversas entidades do município, entre elas ACIMO, ACM, Anoscar, Comunidade Impacto e CRAS Piratininga e Bonança, entre outros.

Criado em 1993 com o intuito de proporcionar momentos de interação entre os idosos que frequentavam o Centro de Convivência, os jogos adaptados proporcionam aos participantes, através das atividades propostas, uma melhoria em sua autoestima, qualidade de vida, e fortalecimento de vínculos entre os idosos.

Entre as modalidades disputadas estão dominó, jogos de mesa, cartas, vôlei no escuro, gincana e caça ao tesouro. Durante o baile foram entregues troféus e medalhas aos participantes do Fejati.