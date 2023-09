Emef Osvaldo Quirino Simões passará por obras de manutenção

Marco Borba

Fernanda Cazarini

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou terça-feira, 19/09, durante reunião do mutirão Amor por Osasco com moradores dos bairros Santo Antônio e Jardim Roberto, no CEU José Saramago (Avenida João de Andrade, 1.355), que a Emef Osvaldo Quirino Simões passará, em breve, por obras de manutenção. Além do chefe do Executivo participaram do encontro o deputado estadual Gerson Pessoa, secretários municipais e vereadores.

Segundo o secretário de Educação, Cláudio Piteri, as intervenções devem ser iniciadas em aproximadamente 30 dias e concluídas em 90 dias. “São obras de manutenção, como reparos nas redes elétrica e hidráulica e pintura, entre outras melhorias que se fizerem necessárias. A escola não será fechada nem será necessária a transferência de alunos durante as obras”.

As ações do mutirão envolvem limpeza de bocas de lobo, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas, poda de árvore, tapa-buraco e recapeamento.

Na região onde ocorre o mutirão, a prefeitura entregou nos últimos meses diversas benfeitorias, como as reformas da UBS do Jardim Roberto, das creches Irmã Maria Benedita Constâncio, Pedro Penov, e do CRAS Santo Antônio, além dos blocos cultural e esportivo do próprio CEU José Saramago. Também está prevista a reforma da UBS Maria Pia de Oliveira, no Jardim Santo Antônio.

Na cidade como um todo a Administração também desenvolve uma série de ações, entre as quais a entrega de notebooks para cerca de 24 mil professores e alunos do 3º ao 5º do ensino fundamental e está construindo no Jardim Piratininga, zona Norte, o Hospital da Criança e da Mulher.

Durante a reunião com munícipes do Santo Antônio, Jardim Roberto, e bairros adjacentes, Rogério Lins reforçou o pedido para que a população contribua para manter a cidade limpa. “Dia desses passei por uma região que tem um córrego próximo ao Conceição e Jardim São Victor. O local estava cheio de entulho e outros objetos. Isso tudo vai parar dentro do córrego e traz problemas sérios nos períodos de chuva. A responsabilidade de manter a cidade limpa é de todos. Não adianta a Prefeitura limpar e a população sujar e depois reclamar dos alagamentos. A sujeita também atrai ratos e outros animais que causam doenças. É preciso que a população se conscientize sobre isso. Peço a vocês que nos ajudem a levar essa mensagem para outras pessoas nos bairros onde vocês moram”.

A população pode levar para os oito ecopontos existentes na cidade sobras de material de construção (em pequenas quantidades), pedaços de madeira, podas de árvore, móveis velhos, colchões, papel, papelão, plástico, vidro e garrafas pet, que posteriormente são encaminhados às cooperativas de reciclagem do município. Confira os endereços dos ecopontos no site da prefeitura (www.osasco.sp.gov.br). Também é possível agendar a retirada pelo aplicativo 156 ou pelos telefones 156 ou 3651-7080 da prefeitura.