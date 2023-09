“Vem Ser Paralímpico” marca início da parceria entre Osasco e o Centro Paralímpico Brasileiro

Olga Adélia Liotta

Osasco celebra um marco significativo com o lançamento da parceria entre a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Prefeitura (SEPCD), o Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) e o governo do Estado. A iniciativa, intitulada “Vem Ser Paralímpico”, visa promover a inclusão de crianças e adolescentes com idades entre 8 e 17 anos que atendam aos critérios estabelecidos no mundo do esporte e desenvolver novos talentos esportivos e futuros atletas paralímpicos da cidade.

O lançamento oficial ocorreu no sábado, 23/9, no Parque Ecológico da Fito (Jardim das Flores), e contou com diversas atrações, como o Coral de Libras da Secretaria de Assistência Social (SAS), e uma demonstração de Futebol de Cegos (Fut5), com o time convidado “INV” (Instituto Nova Visão), único time da Série A na categoria da cidade e do Estado de São Paulo.

Durante o lançamento, o secretário Salomão Junior (Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência), acompanhado do secretário Rodolfo Rodrigues Cara (Esporte, Recreação e Lazer – Serel) agradeceu a presença do público e destacou a importância da parceria para Osasco.

“Agradeço ao prefeito (Rogério Lins) por sua visão e iniciativa ao criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência de Osasco. Hoje, mais uma vez, estamos trazendo políticas públicas importantes para nossa cidade, com essa parceria com o governo do Estado. Estou imensamente feliz em participar deste momento histórico para Osasco. Estamos no caminho certo para formar futuros paralímpicos e campeões mundiais”, disse Salomão, que aproveitou para homenagear um grupo de paratletas, entre eles Victória Martins M. S. Xavier, Darley Oliveira, Aluizio de Mello, Gabriel Guimarães, e o atleta guia de paralimpíada, Célio Miguel da Silva.

O secretário adjunto da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, Antônio Aparecido Toniolo, ex-vereador de Osasco, autor da Lei Municipal nº 4607/2013 que institui no Calendário Oficial do Município a “Semana da Diversidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência”, comemorada anualmente na última semana de setembro, relembrou momentos de discussões com o prefeito Rogério Lins quando ambos eram vereadores.

“Lembro-me de falarmos sobre a necessidade de Osasco ter uma lei que valorizasse a pessoa com deficiência, mas também destacasse o esporte como um elemento essencial em suas vidas. A Lei 4607/2013 completará 10 anos em outubro, e fico feliz de ver essa iniciativa que ajudará a desenvolver novos paratletas. O esporte vai além da prática em si. Promove qualidade de vida e desvenda um vasto mundo de oportunidades”, comentou Toniolo.

O secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara, enfatizou o compromisso da Serel de apoiar e promover o esporte paralímpico em Osasco juntamente com a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência e assim atrair jovens e crianças para o esporte em parceria com o Centro Paralímpico Brasileiro (https://cpb.org.br).

Parceria

“Vem Ser Paralímpico” abre oportunidades para a inclusão de crianças e adolescentes com idades entre 8 e 17 anos que possuem deficiências no mundo do esporte. Isso não apenas promove uma melhoria na qualidade de vida, mas também impulsiona a inclusão social ao mesmo tempo em que oferece uma possibilidade de treinamento na Escola Paralímpica do Centro Paralímpico Brasileiro, que realiza treinamentos específicos, abrangendo diversas modalidades para deficiências elegíveis, incluindo deficiência visual (cegueira e baixa visão), deficiência física (motora) e intelectual.

Para obter mais informações ou participar de alguma atividade, entre em contato com a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência: (11) 3652-9361 / WhatsApp (11) 97396-2053. Endereço: Avenida Analice Sakatauskas, 204, Bela Vista. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.