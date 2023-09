Prefeito reforça pedido para que população abandone velhos hábitos e deixe de jogar lixo nas ruas

Marco Borba

Secom/Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, secretários municipais e vereadores participaram terça-feira, 26/9, na Emef João Guimarães Rosa, de reunião do mutirão Amor por Osasco, com moradores de Vila Yolanda, Pestana e Jardim das Flores.

No encontro ele explicou as ações de zeladoria em curso naquela região com serviços que envolvem limpeza de bocas de lobo, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas, poda de árvore, tapa-buraco e recapeamento, e reforçou, de forma didática, o pedido para que a população também faça a sua parte e ajude a manter a cidade limpa.

“A gente tem de cuidar da coisa pública como cuidamos da nossa casa. Não adianta a prefeitura retirar entulho das ruas e as pessoas continuarem a jogar todo tipo de objeto e até lixo nas ruas, calçadas e às margens de córregos. É um dever de todos cuidar da cidade”, disse.

Jogar lixo e entulho em vias públicas resulta em mais gastos para os cofres públicos com a limpeza da cidade e pode causar problemas à própria população, visto que o acúmulo de sujeira atrai ratos, escorpiões e outros insetos. Em dias de chuva, o lixo também vai parar nas bocas de lobo e córregos, o que resulta em alagamentos em enchentes.

A população pode levar para os oito ecopontos existentes na cidade sobras de material de construção (em pequenas quantidades), pedaços de madeira, podas de árvore, móveis velhos, colchões, papel, papelão, plástico, vidro e garrafas pet, que posteriormente são encaminhados às cooperativas de reciclagem do município.

Confira os endereços dos ecopontos no site da prefeitura (www.osasco.sp.gov.br). Também é possível agendar a retirada pelo aplicativo 156 ou pelos telefones 156 ou 3651-7080 da prefeitura. Lei municipal prevê multa (hoje em torno de R$ 7 mil) para quem for flagrado jogando entulho em vias públicas.

Durante a reunião, Rogério Lins relembrou algumas benfeitorias realizadas naquela região, como a reforma da Arena Pestana, que recebeu gramado sintético e nova iluminação, e revitalização da UBS Anunciata de Lúcia, da Emef Professor Olavo Antônio Barbosa Spínola, e ações outras em andamento, como a construção da Cidade da Polícia (vai reunir departamentos da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal) e construção de um ecoponto no Pestana. A prefeitura também está entregando notebooks para cerca de 24 mil professores e alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental e construindo o Hospital da Criança e da Mulher no Jardim Piratininga, entre outras ações.