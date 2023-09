Prefeitura entrega Centro de Inclusão Digital no Santa Maria

Juliana Oliveira

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), entregou mais um Centro de Inclusão Digital para a população de Osasco. O novo CID é uma parceria com a Associação Verbo Amar, funcionará na sede da instituição, no bairro Santa Maria, e já abre com curso de Informática Básica a partir do dia 2/10, com turmas de segunda e quarta e turmas de terça e quinta. As sextas-feiras são reservadas para acesso livre à Internet. O titular da SETRE, Gelso Lima, e o secretário adjunto de Comunicação, Pedro Paulo, acompanharam a entrega.

As inscrições para essas turmas, com 36 vagas, estão abertas no próprio local. Podem participar pessoas com 14 anos ou mais. Para fazer a inscrição, o interessado deve comparecer ao local munido de RG e comprovante de endereço.

Os CIDs são equipamentos públicos que têm a função de promover cursos de informática básica e acesso gratuito à internet para a população.

“Agora, contamos com 10 CIDs em funcionamento, com previsão de entregarmos outros que estão em reforma em breve e mais um novo até o fim do ano”, afirmou o secretário Gelso Lima.

Confira os endereços dos CIDs e procure o mais próximo da sua casa:

Veloso – Av. Sarah Veloso, 299, Jardim Veloso. Telefone: 3592-6048

Padroeira -Av. Padroeira, s/n°, Jardim Padroeira. Padroeira: 3592-6048

Verbo Amar – Rua Gê Alves de Medeiros, 249, Santa Maria. Telefone: 3592-6048

UAPO – Rua Minas Bogasian, nº 97, Centro. Telefone: 3683-6689

Anoscar – Rua Luis Antônio de Arruda, 55, Vila Yara: Telefone: 3683-6689

Irma – Av. Nossa Sra. da Conceição Aparecida, 240, Quitaúna. Telefone: 3683-6689

Cati – Rua Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco. Telefone: 3683-6689

Helena Maria – Av. Presidente Costa e Silva, 372, Helena Maria. Telefone: 3685-2722

Fatec – Rua Pedro Rissato, 30, Vila dos Remédios: Telefone: 3685-2722

Centro Pop – Rua Martin Afonso, 244, Piratininga. Telefone: 3685-2722