Prefeitura homenageia agentes comunitários e de combate às endemias

Juliana Oliveira

SECOM/PMO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na quarta-feira, 04/10, uma homenagem aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE), em comemoração ao Dia Nacional desses profissionais. Durante o evento, que aconteceu no CEFOR (Centro de Formação dos Profissionais da Educação), foram entregues novos kits de uniforme, composto por colete, camiseta e mochila.

Acompanharam o secretário de Saúde, Fernando Machado, na cerimônia, a secretária adjunta, Suzete Souza Franco, a diretora de Atenção Primária, Érica Lima, o presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos e o vereador Laércio Mendonça.

Os Agentes Comunitários de Saúde têm papel fundamental na Estratégia Saúde da Família (ESF), por estarem mais próximos da comunidade, por meio de visitas domiciliares regulares e periódicas, acompanhando os pacientes assistidos pela saúde pública, promovendo a prevenção de doenças, promoção da saúde e cidadania, garantindo o acesso e integração aos serviços de atenção básica, entre outros. Osasco conta com 258 ACSs.

Já os Agentes de Combate às Endemias atuam no Núcleo de Controle de Zoonoses, e desenvolvem um trabalho educativo, vistoriando domicílios, terrenos baldios, depósitos e estabelecimentos comerciais. O foco dos profissionais é o combate a doenças como a dengue, que tem grande incidência durante o verão, bem como as pragas urbanas, entre elas os escorpiões e os mosquitos. No total são 203 ACEs.

O secretário de Saúde, Fernando Machado, destacou a importância dos profissionais para a saúde do município. “O trabalho de cada um de vocês é essencial, porque oferecem um atendimento de qualidade para os munícipes. Sem vocês não existe saúde. São a base da pirâmide, são comprometidos e fazem a diferença”.