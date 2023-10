Osasco realiza 5ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade

Texto e Foto: Giane Vieira

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco (Serel) está realizando a 5ª edição do Jatio (Jogos Adaptados da Terceira Idade de Osasco). A cerimônia de abertura, realizada segunda-feira, 16/10, no Ginásio Sebastião Rafael da Silva (Geodésico), contou com a participação da Guarda Municipal Feminina de Osasco na condução das bandeiras e execução do Hino Nacional.

Após a abertura, iniciaram-se os jogos, entre eles do Vôlei Adaptado. Na disputa da tradicional modalidade de Coreografia, Osasco conquistou medalha de ouro. O segundo e terceiro lugares, respectivamente, ficaram com Barueri e Praia Grande.

Estiveram presentes os secretários municipais de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara; de Assistência Social, José Carlos Vido; e de Cultura, Paulo Magalhães, além do vereador Laercio Mendonça.

Neste ano, participam do Jatio atletas de Osasco e de outros 20 municípios: Barueri, Cajamar, Cotia, Embu das Artes, Guarulhos, Itapevi, Itapecerica da Serra, Jandira, Jarinú, Mairiporã, Porangaba, Praia Grande, Sabino, Salto, Santana de Parnaíba, São Paulo, Sorocaba, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande.

Até o encerramento, no dia 20/10, a partir das 17h, no Departamento de Recreação (Avenida dos Autonomistas, 1947 – Centro), mais de mil atletas disputarão 14 modalidades: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, tênis, tênis de mesa, tranca, truco, vôlei adaptado e xadrez.

“Foi emocionante ver todas as delegações reunidas novamente. Queremos inserir o Jatio no calendário Municipal. Nossos idosos merecem”, disse Rodolfo R. Cara.