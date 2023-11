Osasco ganha 150 novos GCMs em novembro para reforçar a segurança

Juliana Oliveira

Caio Henrique

Os 150 novos agentes da Guarda Civil Municipal de Osasco, empossados em maio passado, estão concluindo as 80 horas de estágio supervisionado do Curso de Formação da GCM, que conta com 896 horas, 112 dias úteis de formação e mais de 40 disciplinas.

Todos os 150 alunos são divididos em turnos e distribuídos em equipes que reforçam o patrulhamento da cidade de forma rotativa, na segunda-feira, 13/11, por exemplo, as equipes foram distribuídas pela Avenida Antônio Carlos Costa com a Rua Nilo Peçanha, Avenida Costa e Silva com a Avenida Presidente Médici, área central de Osasco e em frente à Prefeitura. Cada grupo é acompanhado por Oficial de 1ª Classe.

O estágio supervisionado faz parte do processo de preparo e treinamento tem como objetivo integrar o profissional da Guarda Civil Municipal na comunidade e permitir que desenvolva, nas diversas ocorrências, o seu aprendizado teórico.

O grupo está prestes a concluir o curso. A formatura dos novos agentes acontece dia 22/11, às 10h, no Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva (Ginásio Geodésico). E, a partir de 27/11, os guardas estarão e serão distribuídos nos plantões e patrulhamentos da cidade.