Osasco terá 11 pontos de testagem rápida para HIV e Sífilis

Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (SS) da Prefeitura de Osasco, por meio do Programa IST/Aids e Hepatites Virais e a Diretoria Geral de Atenção Primária em Saúde (DGAPS), inicia quinta-feira, 30/11, a Campanha Fique Sabendo, em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Aids (1º de dezembro), que promove a prevenção, diagnóstico e tratamento precoce das doenças sexualmente transmissíveis.

As ações da campanha contarão com a disponibilidade gratuita de testes rápidos de HIV e Sífilis. Osasco contará com 11 pontos de testagem rápida, incluindo o Centro de Testagem, que funciona na Rua Dom Ercílio Turco, 100, Vila Osasco, no prédio da Policlínica Pedro Batista Bonin (zona Sul), de segunda a sexta, das 7h às 18h.

Verifique abaixo os pontos de testagem:

– UBS José Groff (Avenida dos Bandeirantes, 550, Jardim Aliança). 30/11 e 1º/12, das 9h às 12h.

– Conjunto Residencial Miguel Costa (Avenida dos Autonomistas, s/nº, Km 18). 1º/12, das 9h às 16h.

– Parque dos Metalúrgicos (Rua Sérgio Pompeo, s/nº). 1º/12, das 8h às 11h30.

– Calcadão da Rua Antônio Agú (em frente ao shopping). 2/12, das 10h às 16h.

– Associação Delta (Rua Piacatu, 459, Munhoz Júnior). 6/12, das 9h às 16h.

– Parque Antônio Temporim (Rua Capistrano de Abreu, 202, Jaguaribe). 6/12, das 9h às 16h.

– CRAS Padroeira (Avenida Padroeira, 100, Jardim São Pedro). 06/12, das 10h às 15h.

– Arena Conceição (Avenida dos Trabalhadores, s/nº, Jardim Conceição). 6/12, das 8h às 15h.

– Associação Amigos Unidos Jardim D’Ávila (Rua Antônio Gervásio Berti, s/nº Vila Menck). 6/12, das 9h às 13h.

– Associação dos Moradores do Jardim Bonança (Rua Sérgio Ribeiro da Silva, 259, Bonança). 7/12, das 9h às 16h.

– Associação Petrolhão (Avenida Monte Ararat, 92/200, Jardim Bela Vista). 7/12, das 8h às 15h.