GCM Osasco forma primeiro efetivo feminino em cargo de liderança

Juliana Oliveira

Caio Henrique e Fernanda Cazirini

Em dia histórico para Osasco, a Guarda Civil Municipal formou o primeiro efetivo feminino em cargo de liderança. A solenidade de formatura dos 191 novos agentes e dos 40 guardas que concluíram o curso de ascensão para o cargo de classe distinta (CD), aconteceu na manhã de quarta-feira, 22/11, no Calçadão da Antônio Agú. Os formandos fizeram o juramento e em seguida o prefeito de Osasco, Rogério Lins, o secretário de Segurança e Controle Urbano (Secontru), Coronel José Virgolino, e o comandante geral da GCM, inspetor regional Miguel Maidana, realizaram a entrega dos certificados.

Dos 191 novos agentes que concluíram o Curso de Formação da GCM, 159 são da Guarda Civil de Osasco e os outros das cidades de Embu Guaçu, Pirapora do Bom Jesus, Taboão da Serra e Jandira. A formação tem a duração de 896 horas distribuídos em 112 dias úteis, sendo 80 horas de estágio supervisionado e mais de 40 disciplinas.

Na ocasião também foi realizada a formatura de 40 guardas que concluíram o curso de ascensão para o cargo de classe distinta. Deste total, 19 integram o efetivo feminino. É a primeira vez que a cidade conta com mulheres em cargo de liderança na GCM. O curso que foi feito na Academia de Formação em Segurança Urbana da Guarda Civil Metropolitana, teve a duração de 160 horas e várias disciplinas, entre elas Chefia de Liderança, Hierarquia e Disciplina, Planejamento Estratégico e Gerenciamento de Crise.

A GCM Jacqueline Lopes de Lima Oliveira representou os formandos CDs na leitura de agradecimento. “Comemoramos mais uma data histórica, a formatura de mais uma turma, com destaque para nós mulheres, que superamos desafios e seremos as primeiras graduadas. É necessário formar profissionais com visão macro de gestão e é com esse olhar que a gestão do prefeito Rogério Lins trouxe a valorização profissional. Essa conquista irá nos impulsionar para novas buscas. Parabéns para nós, porque acreditamos que esse dia chegaria”.

Para o Coronel Virgolino foi um dia mais que especial para a cidade que está aberta para o futuro. “A partir de agora inicia o trabalho de vocês na defesa do cidadão, do nosso município e da nossa família. Não desistam, mas caso pensem em desistir, antes lembrem dos motivos que fizeram vocês ingressarem na GCM”.

O prefeito Rogério Lins iniciou sua fala agradecendo a participação das famílias dos formandos na solenidade. “É muito bonito ver o orgulho das famílias. Eu também tenho a maior admiração por essa corporação. Vocês são muito queridos pela nossa cidade. E, hoje, neste dia especial, quero agradecer a gloriosa GCM, essa instituição forte, e pedir que Deus os proteja todos os dias, dentro e fora da farda”, disse o chefe do Executivo.

O prefeito também elencou algumas conquistas dos últimos anos. “Tivemos muitos avanços na Guarda, investimos no Plano de Carreira, na infraestrutura e equipamentos. Hoje nossa Osasco conta com o COI (Centro de Operações Integradas) que integra as forças das polícias Civil e Militar e a GCM, além disso estamos investindo na construção da Cidade da Polícia que vai abrigar a Delegacia Seccional, todas as delegacias especializadas e um quartel da GCM”.

Participaram do evento, os secretários municipais de Osasco, Sérgio Di Nizo (Governo), Thiago Silva (Comunicação), José Carlos Vido (Assistência Social), Paulinho Samba de Rua (Cultura) e Fábio Grossi (Chefe de Gabinete); o secretário adjunto da Secontru, Adilson Moreira; os secretários de segurança Daniel Abreu (Pirapora do Bom Jesus), Rodrigo Rabelo (Mairinque), Elton Camargo (Embu Guaçu) e Michele Santana (Taboão da Serra); os vereadores de Osasco, Délbio Teruel e Ana Paula Rossi, Sherif Paulo Costa (Carapicuíba); o delegado seccional de Osasco, José Flamínio Ramos Martins, o delegado do Meio Ambiente, Paulo Sérgio Maluf Barroso, Coronel Keida, comandante do 14º BPM/M, entre outras autoridades.