Osasco entrega prêmios do concurso Professor Inovador

Marco Borba

Eduardo Soares

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco realizou terça-feira, 28/11, no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1.533, Vila Yara), a cerimônia de premiação do Concurso Professor Inovador, que visa reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas municipais (infantil e fundamental) e da Educação de Jovens e adultos (EJA/MOVA) que contribuem para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido em sala de aula.

Foram premiados 30 professores, sendo cinco da Educação Infantil, cinco do Ensino Fundamental, cinco da Educação de Jovens e Adultos (EJA/MOVA), e outros 15 de todas as modalidades. O valor total das premiações é de R$ 246 mil. As inscrições para a participação no concurso foram realizadas no início de outubro. Confira abaixo os nomes dos vencedores.

A comissão formada para avaliar os trabalhos contou com a participação de técnicos da Secretaria de Educação, um representante da Associação dos Professores de Osasco (APOS), um do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos (Sintrasp), um da Associação de Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Município (Atemos), um do Conselho Municipal de Educação e um do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Foram considerados como critério de pontuação a metodologia; tratamento pedagógico interdisciplinar do projeto; pertinência do tema; criatividade do tema; clareza dos objetivos; fundamentação teórica; estratégias inovadoras no tratamento de questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem; resultados positivos na comunidade escolar; e depoimentos dos educandos, professores, funcionários e familiares que foram beneficiados com o projeto.

Participaram da cerimônia, o prefeito Rogério Lins, a vice Ana Maria Rossi, o secretário de Educação, Cláudio Piteri, o adjunto José Toste Borges, a secretária executiva de gestão escolar Izilda Orlando, o secretário de Governo Sérgio Di Nizo, vereadores e um representante do deputado estadual Gerson Pessoa.

“Hoje é um dia especial, dia de agradecer a todos os profissionais da Educação que se dedicam diariamente para que nossas crianças tenham um futuro melhor”, disse o prefeito.

“É um momento bastante singular. Ao longo dos últimos anos, o governo implantou diversos projetos na rede municipal. Nossos educadores saíram do lugar comum e inovaram. Todos aqui estão sendo reconhecidos por seus méritos. Por isso estamos aqui para agradecer, estimular e reconhecer os corajosos, os audaciosos”, completou Piteri.

Premiados

Categoria Educação Infantil

5° lugar

Professora Valdeil de Almeida Santos. Projeto Nhac! Suas Mordidas Doem. Trabalho realizado após necessidade observada com as crianças da Creche Vilma Catan

4º lugar

Professora Auriceia Feliz Matias. Projeto Fazendo Arte: Desenvolvendo a interpretação, imaginação e criatividade por meio das releituras. Cemei Carlos Fernandes Costa

3º lugar

Professora Graciela da Silva Pereira de Souza. Projeto Rabisco, logo existo, que valoriza as construções das crianças da Creche Hilda Alves Santos Marin

2º lugar

Professora Sônia Maria Carvalho Fernandes. Projeto Retrato de Heroína, desenvolvido em parceria com professora da turma, com alunos do maternal da Creche Hilda Alves Marin

1º lugar

Professora Karina Aparecida Arena. Projeto Empreendedores Mirins: O poder de aprender brincando. Juntas, ela e suas parceiras de sala de aula conseguiram desenvolver todas as áreas de conhecimento com os alunos da Creche Dr. José Marques de Rezende

Categoria Ensino Fundamental

5º lugar

Professora Juliana Cristina Costa. Projeto Desafio dos novos hábitos, que possibilitou aos alunos da Emeief Prof. Renato Fiuza Teles criarem novos hábitos com consciência

4º lugar

Professora Laiana Brasil Leal. Desenvolveu junto aos alunos da Emef Prof. Olavo Antônio Barbosa Spínola o projeto Ritmicamente, que valoriza a individualidade de cada aluno

3º lugar

Verônica Dionísio Bonatto. Trabalhou com seus alunos da Emef Alice Rabecchini Ferreira, nas aulas de arte, o projeto Paleoarte, o despertar científico

2º lugar

Edilene Maria da Silva. Projeto Favela: Território de memórias e afetividades. Valorizando e respeitando a identidade dos alunos. Emeief Osvaldo Quirino Simões

1º lugar

Andrea de Fátima Custódio. Projeto Comer, comer, ler e crescer: o gostoso sabor do aprender, com crianças da Emef Oscar Pennacino

Categoria Educação de Jovens e Adultos

5º lugar

Professora Jéssica Oliveira Donato. Desenvolveu no Núcleo Associação Camila o projeto “História e memória, resgatando valores”

4º Lugar

Amanda Vasconcelos Lima dos Santos. Através das conversas, apresentou aos alunos da EJA diversos versos e tipos de texto, dando a oportunidade e alfabetização para todos os alunos da Emef Professora Zuleika Gonçalves Mendes

3º lugar

Kaliane Santos Souza. Projeto “Minhas origens”, que contribuiu nas ações de valorização e histórias de vida de cada educando na educação dos participantes do Núcleo da Igreja Presbiteriana Independente

2º lugar

Márcio Aparecido Paiva Soares trabalhou com alunos da EJA na Emeif Élio Aparecido da Silva o projeto “O surgimento das máquinas”, que valoriza as vivências dos educandos

1º lugar

Elaine Silva de Araújo desenvolveu o projeto “A vida como ela é”, com versos e conversas. Apresentou diversos tipos de textos que contribuíram para a alfabetização dos alunos da Emef Professora Zuleika Gonçalves Mendes

Projetos do 6ª ao 10º lugar

6º lugar

Luciana Maria dos Santos esteve à frente do projeto “Cultura maker e seus artistas digitais: criando e inovando com sustentabilidade”. Emef Prof. Max Zendron

7º lugar

Professora Cristiane Rodrigues Almeida Saggiomo. Desenvolveu o projeto “Circunjacências”, com os alunos da Emef Quintino Bocaiúva

8º lugar

Angela Ferreira Rebecca. Levou aos alunos de matemática da Emef Escultor Victor Brecheret o projeto “Educar para a Vida Financeira”

9º lugar

Amanda Moreira dos Santos Oquendo Nogales. Projeto eu amo OZ – minha cidade tem tudo que preciso! Emeief Osvaldo Quirino Simões

10º lugar

Verena Corrêa Ribeiro. Projeto “Aromaterapia: essa ciência utilizada como benefício pedagógico”. Creche Vilma Catan

11º ao 15º lugar

11º lugar

Érica Barros Albino Moraes. Projeto Resgatando histórias, nossas raízes, nossa identidade. Facilitador para a educação dos alunos do Instituto Ellus

12º lugar

Lilian Cristina Valentim Andrade de Oliveira. Projeto Brasileirinhos. Emei Profª Esmeralda Ferreira Simão Nóbrega

13º lugar

Carina Aparecida Oliveira. Projeto Investindo no Futuro, com alunos da creche Agentil dos Reis

14º lugar

Tatiana Aparecida Teodoro da Silva. Projeto Roda de Saci ou um rap como ocupação. Emef João Larizatti

15º lugar

Edna Alves da Silva. Levou aos alunos da Emeief Élio Aparecido da Silva a consciência ambiental através do projeto Ressignificando o lixo eletrônico

Projetos do 16º ao 20º lugar

16º lugar

Renata Paulino de Souza. Projeto Sonhar juntos muda vidas. Valorizando o sonho de cada um. Com educandos do núcleo Associação Fazendinha

17º lugar

Virginia Lívia da Silva. Projeto “Importância do teatro na escola – aos seus olhos o espetáculo”. Creche Benedita de Oliveira

18º lugar

Milena Souza Amparo. Projeto “O protagonista sou eu”. Cemeief Prof. Alípio da Silva Lavoura

19º lugar

Mirian Mika Mori. Projeto “O impacto do ensino da matemática”. Emeief Messias Gonçalves da Silva

20º lugar

Roberta Camandoni de Oliveira Teruel da Cruz. Projeto “Emoções: saúde emocional infantil. Emef José Martiniano de Alencar