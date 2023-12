Prefeito visita fábrica e centro de distribuição da Camil

Marco Borba

Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou terça-feira, 5/12, a fábrica e centro de distribuição da Camil, situada na zona Sul da cidade. A empresa, que veio para o município em julho de 2021, é uma das maiores do setor alimentício do país.

O grupo, dono da famosa marca de arroz e feijão, reúne outras conhecidas do consumidor, entre as quais União (açúcar e café), Mabel (biscoitos) e Coqueiro (peixes enlatados), e atua nos segmentos de grãos, pescados, adoçados, biscoitos, massas e cafés. Ao todo são 55 tipos diferentes de produtos.

Com 63 anos de existência (a empresa nasceu no Rio Grande do Sul e veio para São Paulo em 1971), a Camil tem 15 fábricas no Brasil e 11 centros de distribuição. Também conta com nove plantas no Uruguai, uma no Chile e uma no Equador.

Em Osasco, a empresa produz cerca de 20 mil toneladas de grãos por mês e emprega 314 pessoas. Na cidade, a fábrica conta com silos de armazenamento e equipamentos de limpeza, separação, beneficiamento e embalagem de grãos.

Além da fábrica e centro de distribuição, o prefeito visitou a Casa dos Sabores, local onde os alimentos são testados e experimentados antes do envio para o mercado consumidor. No total, o grupo emprega 6 mil pessoas, tem faturamento anual de cerca de R$ 8 bilhões, e exporta para 150 países.

Rogério Lins visitou as instalações da empresa acompanhado de Carlos Roberto Covolan, gerente de fábrica, Renato Accessor, diretor de operação, e dos secretários municipais Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico) e Thiago Silva (Comunicação).

“É motivo de orgulho ver que uma das maiores empresas do setor alimentício do país escolheu nossa cidade para suas operações. Isso é muito significativo do ponto de vista econômico, porque gera emprego e renda para os nossos munícipes. E família empregada é família protegida”, disse Lins.