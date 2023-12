Governo entrega nova unidade do Programa Casas Terapêuticas para Osasco e região

Juliana Oliveira

Caio Henrique

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), entregou sexta-feira, 08/12, a unidade do Programa Casas Terapêuticas para Osasco e região. O novo serviço integra as ações da gestão estadual no enfrentamento da dependência química, e é voltado ao acolhimento de dependentes químicos com longa vivência em cenas abertas de uso. O investimento será de mais de R$ 2 milhões por ano. Exclusiva para dependentes químicos do sexo masculino, a nova unidade tem capacidade para 45 vagas rotativas.

O secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, o prefeito de Osasco, Rogério Lins e os deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos participaram da cerimônia de inauguração.

“Nossa meta é levar esse serviço inovador para todo o estado porque é um aliado importantíssimo no tratamento e recuperação de pessoas com longa vivência de rua, que não têm mais apoio da família e que precisam reaprender o autocuidado, o que é um lar, além da autonomia para manter moradia e emprego”, explicou o secretário Gilberto Nascimento.

O prefeito Rogério Lins falou sobre a importância das Casas Terapêuticas para o município e adiantou que, além do tratamento, os assistidos serão encaminhados para vagas de emprego após a reabilitação. “Infelizmente tem gente que deixa a própria família e vai morar nas ruas por causa das drogas, mas agora em Osasco temos um equipamento inovador para cuidar dessas pessoas e resgatar vidas. Esse serviço mexe com o coração de muita gente. Hoje é um dia muito especial”.

Já o secretário municipal de Assistência Social, José Carlos Vido, agradeceu ao Governo do Estado pela escolha de Osasco para receber o Programa. “Temos um corpo técnico brilhante e tenho certeza que seremos um exemplo para o Estado de São Paulo e para o Brasil de como tratar as pessoas em situação de rua”, disse.

“Osasco é uma cidade estratégica e aqui teremos pessoas preparadas e capacitadas para atender os dependentes químicos com muito amor. Essa é mais uma ferramenta que transforma vidas em nossa cidade”, destacou o deputado Gerson Pessoa.

Segundo o deputado estadual Rogério Santos, todos que tiveram acesso ao programa terão a chance de ser resgatados. “Nossa missão é reabilitar e reinseri-los no mercado de trabalho”, frisou.

O Programa

As Casas Terapêuticas integram um programa do Governo do Estado de São Paulo para o enfrentamento da dependência química, para o tratamento de pessoas em situação de rua advindas de cenas abertas de uso.

A Coordenadoria de Políticas sobre Drogas (COED), da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, estruturou o programa a partir de pesquisa entre dependentes químicos

O serviço foi estruturado em 04 fases distintas (Acolher, Despertar, Transformar, Caminhar), ofertado em um ecossistema de 03 unidades denominadas casas terapêuticas.

Na fase inicial, os acolhidos reaprendem tarefas como tomar banho, construir uma comunicação não violenta, cuidar da casa, das roupas e objetos pessoais, aprendizagem de novas habilidades sociais, entre outras formas de autocuidado. Fazem atividades em grupo, terapia individuais, atividades socioeducativas, culturais e mentorias.

A fase intermediária trabalha as potencialidades de cada um, incentivando o retorno aos estudos e o ingresso no mercado de trabalho até a conquista da autonomia de renda e moradia. Após isso, continua sendo acompanhado por equipe técnica por, no mínimo, mais 06 meses para prevenção de recaídas. O tratamento total pode durar até dois anos.

Prestigiaram o evento os secretários municipais Lau Alencar (Transporte e Mobilidade Urbana), Rodolfo Cara (Esporte, Recreação e Lazer) e Gelso Lima (Emprego, Trabalho e Renda); os vereadores Josias da Juco, Zé Carlos Santa Maria, Juliana da Ativoz, Elsa Oliveira e Pastora Cristiane Celegato; Eliana Borges, coordenadora de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (CONED); Pastor Jonas Melo, fundador do Instituto de Recuperação Missão Amor (IRMA); Ivani de Miranda, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Osasco, entre outras autoridades.