CEDECA passa a atender em novo endereço

Juliana Oliveira

Caio Henrique

Com o apoio da Prefeitura de Osasco, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente (CEDECA) inaugurou no último dia 05/12, a nova sede central da entidade. Localizado na Avenida Dionysia Alves Barreto, 18, Vila Osasco, o novo espaço oferece uma estrutura mais eficiente para a realização do atendimento psicológico e psicopedagógico.

Prestigiaram a inauguração do novo endereço os secretários José Carlos Vido (Assistência Social), Lau Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana) e Eder Máximo (Planejamento e Gestão), o secretário adjunto de Comunicação e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Pedro Paulo, e a vereadora Elsa Oliveira.

O CEDECA é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos que atua na defesa da garantia de direitos das crianças, adolescentes e seus familiares em situação de vulnerabilidade social. A entidade conta com duas unidades, uma na região central e outra na zona norte.

Atualmente são realizados na região central, cerca de 200 atendimentos semanais às famílias de baixa renda com apoio específico nas áreas de psicologia e psicopedagogia. As atividades têm como objetivo oferecer aos interessados possibilidades de autovalorização, reinserção social, emocional, autoconscientização e superação das dependências químicas de substancias psicoativas.

O presidente do CEDECA, Claudino Ribeiro, destacou a alegria de compartilhar mais essa conquista da entidade. “Esse espaço é ainda mais acolhedor e funcional. Agradeço a parceria e a dedicação de todos na construção de um futuro mais solidário e promissor”.

“É muito importante fazer e inaugurar obras, mas o mais gostoso é cuidar das pessoas. Temos mais de 100 entidades regularizadas que buscam promover uma assistência social para transformar vidas”, destacou o secretário José Carlos Vido.

O secretário adjunto de Comunicação e presidente CMDCA, Pedro Paulo, falou sobre a importância do trabalho realizado no CEDECA. “Nosso total respeito a missão e ao chamado de cada um. Que esse ambiente seja de muita paz e muito trabalho, que seja um espaço de acolhimento”.

Também prestigiaram o evento Thiago Bariani, diretor técnico do CEDECA, Vanessa Bebolaca, diretora do Departamento Jurídico Social, Josy Santana, coordenadora de psicologia e Cíntia Lira, coordenadora geral.