Prefeitura entrega Complexo Aquático de Osasco reformado e ampliado

Olga Liotta

Fernanda Cazarini e Caio Henrique (drone)

A Prefeitura de Osasco, por meio das secretarias de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) e de Serviços e Obras (SSO) entregou no sábado, 9/12, o novo Complexo Aquático do Km 18. Denominado Domenico Spedalletti Carnera, o espaço localizado na Rua Alexandre Baptistone, 360, passou por expansão e modernização, sendo considerado agora um dos maiores da região.

As melhorias incluem duas piscinas aquecidas e uma área totalmente coberta, diferentemente do que era antes, área semiaberta e uma piscina. Com a implantação de uma nova piscina, de 20m x 8m, o complexo terá uma área exclusiva para aulas de natação e hidroginástica, totalmente adaptada para atender pessoas com deficiência, dispondo de rampa e corrimão de acesso.

A piscina maior, que já existia e foi totalmente revitalizada, possui dimensões de 20m x 15m e está destinada aos treinos da equipe de alto rendimento de Osasco para aprimorar habilidades para competições. Durante a entrega do espaço, os atletas realizaram os primeiros testes e mergulhos.

Matheus Otte Domingos,

16 anos, atleta da categoria juvenil 2, especialista no nado borboleta, começou treinando no antigo Complexo Aquático aos 12 anos, em 2019, fazendo pré-treino para a aperfeiçoar seu nado e não parou mais. Ele aprovou as modernizações. “Gostei muito dessa nova estrutura do Complexo Aquático, pois agora terá uma piscina exclusiva para as aulas de natação, antes tínhamos que dividir as raias. Esse é um grande diferencial e avanço”, comentou.

Após ato oficial e descerramento de placa, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou de uma demonstração em competição com alguns atletas de alto rendimento e o coordenador de Natação de Osasco e gestor da unidade, Denis Lorenzo.

“Essa modernização foi fundamental para que a nossa população e nossos atletas tenham espaços mais adequados para as práticas esportivas. Agradeço o apoio da Câmara Municipal, que nos ajuda a aprovar bons projetos para Osasco, à minha equipe, e agradeço muito as famílias osasquenses. É por vocês e para vocês que a gente trabalha todos os dias”, disse Lins

O novo Complexo Aquático conta ainda com sistema de aquecimento independentes das piscinas, novos vestiários, espaços de conveniência e academia (crossfit), arquibancada e estacionamento ampliados. “Futuramente, o local poderá ser usado para competições oficiais, festivais, torneios de categorias masters, entre outros”, comentou Lorenzo.

“O complexo traz uma nova vida, primeiro para o bairro e, segundo, para a própria modalidade da natação, e faz com que em 2024 a gente já almeje ter 100% de aproveitamento, principalmente, nas categorias de base”, complementou Lorenzo.

A reabertura do Complexo Aquático à população para aulas de natação adulto/infantil e hidroginástica será a partir de 15 de janeiro de 2024, mediante cadastro prévio que deverá ser feito por meio de um aplicativo.

Assim que for definido a Secretaria de Esportes informará a população sobre as regulamentações para o uso do espaço, que ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 7h às 12h.

“A expectativa é atender 1.500 pessoas por mês, nesse início”, destacou o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Rodolfo Cara.

Também estiveram presentes, o presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, os vereadores Délbio Teruel, Elza Oliveira, Michel Figueiredo, Paulo Júnior, Laércio Mendonça, Fábio Chirinhan, Batista Comunidade, Rodrigo Gansinho, Julião, Pelé da Cândida, secretários municipais, familiares do Domenico Spedaletti, moradores, entre outros.