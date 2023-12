Show com Barões da Pisadinha marca entrega de reforma do Pronto-Socorro Osmar Mesquita

Marco Borba

Fotos: Eduardo Soares, Fernanda Cazarini e Caio Henrique

O domingo ensolarado, 17/12, foi de celebração para os moradores do Jardim Helena Maria, que acompanharam em grande número a entrega do Pronto-Socorro Osmar Mesquita, na zona Norte da cidade, e, em seguida, prestigiaram o show dos Barões da Pisadinha em palco montado na rua Walt Disney, em frente ao terminal de ônibus do bairro.

O PS já está funcionando desde as 7h da manhã de segunda-feira, 18/12, com atendimentos em clínica médica, pediátrica, urgência e emergência 24 horas. Cerca de 200 profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal administrativo e terceirizados) vão trabalhar no local, que será administrado pelo Instituto Alpha sob supervisão da Secretaria de Saúde do município.

Reforma

O prédio passou por obras de readequação de salas, das redes elétrica e hidráulica, pintura interna e externa, e foram criados novos espaços, como uma sala de central de vagas e uma de acolhimento pediátrico.

Também houve mudança de posicionamento na sala de internação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que agora ocupa a ala onde antes era a enfermagem (mais ampla). A enfermagem, por sua vez, agora está no espaço onde antes funcionava a UTI. O Pronto-Socorro também recebeu novos equipamentos médicos e mobiliário.

Participaram da solenidade o prefeito Rogério Lins, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, o deputado estadual Gerson Pessoa, o secretário de Saúde, Fernando Machado, a adjunta Suzete Franco, secretários municipais, o presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, e demais vereadores, além de lideranças locais.

“Agradeço a equipe da Saúde que trabalhou incansavelmente para a concretização dessa reforma. São profissionais que diante do sim e do não, com ou sem pandemia, se dedicam diariamente no atendimento ao público”, disse Fernando Machado.

“Com a entrega da reforma de mais um equipamento de saúde, tenho a certeza de que vamos salvar muitas vidas, assim como fizemos no período da pandemia (em que o PS foi transformado em centro de emergências para atender exclusivamente os casos de covid-19). Agradeço também aos profissionais de saúde, que a cada dia fazem o seu melhor por nossos munícipes, e à Câmara Municipal, que tem nos ajudado muito com a aprovação de projetos imprescindíveis para o desenvolvimento da cidade e de nossos munícipes”, completou Rogério Lins.

O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para lembrar que um dia antes, em um bairro próximo, no Portal D’Oeste, prefeitura e governo do Estado entregaram, por meio de parceria, o Centro de Qualificação Profissional em um prédio onde antes funcionava a Casa de Cultura, com cursos nas áreas de administração, gastronomia, informática e moda e arte, entre outros. Naquela região (Jardim Piratininga), a prefeitura também está construindo o Hospital da Criança e da Mulher.

Show

Após a entrega do Pronto-Socorro, centenas de pessoas acompanharam o show de artistas locais e da principal atração da noite, os Barões da Pisadinha. Assim como aconteceu no aniversário da cidade (em fevereiro, no estádio do Jardim Rochdale), a dupla apresentou seus maiores sucessos e colocou o público para dançar.

Sem custos para os cofres públicos, o show foi promovido pela rádio Massa FM.