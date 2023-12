Concurso Spelling Bee celebra conquistas no Ensino da Língua Inglesa

Kelly Cerqueira

Lucas Souza

No dia 23 de novembro, o Centro de Formação Continuada Professora Águeda Thereza Binotti foi palco da esperada grande final do “Concurso Spelling Bee”, uma iniciativa da Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco em parceria com a empresa Planneta Educação. O evento reuniu mais de 2.000 alunos da rede municipal de ensino, cursistas da oficina de inglês do projeto “Mais Tempo na Escola”.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, reforça o compromisso em proporcionar oportunidades educativas enriquecedoras e preparar os estudantes para um futuro globalizado. “O Concurso Spelling Bee é mais um passo significativo nessa jornada educacional, destacando a importância do ensino da língua inglesa como um diferencial na formação dos alunos de nossa cidade”, afirmou.

Ao longo do bimestre, os participantes do concurso se dedicaram intensamente aos estudos do alfabeto em inglês, aprimorando suas habilidades de soletração e absorvendo conhecimento sobre mais de 100 palavras da língua inglesa.

“Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos os educadores, pais e, é claro, aos alunos que tornaram este evento um sucesso. Continuaremos investindo em oportunidades que enriqueçam a experiência educacional das escolas municipais, preparando os estudantes para enfrentar os desafios futuros com confiança e diferentes habilidades”, ressaltou o secretário de Educação, Cláudio Piteri.

Esse experimento não apenas enriqueceu o vocabulário dos estudantes, mas também promoveu o entrosamento entre alunos de diversas escolas, bem como habilidades socioemocionais no âmbito do espírito esportivo ao trabalhar a confiança, controle emocional, determinação, concentração e a resiliência.

O evento contou com o apoio da comunidade escolar, que prestigiou os 14 finalistas do concurso de soletração. A atmosfera vibrante refletiu o entusiasmo dos educandos e o engajamento da comunidade em promover o ensino da língua inglesa como parte integrante do currículo escolar.

Ao final da competição, a aluna Maria Eduarda C. Silva, do 5º A da EMEF João Euclydes Pereira se destacou como a grande campeã do Spelling Bee. Em reconhecimento ao seu talento e esforço, foi premiada com um kit de gravação de vídeos para sua escola, contribuindo para a expansão dos recursos educacionais disponíveis.

“Foi muito emocionante, muito legal! Todo estudante torcendo por mim. Eu estava muito confiante, mas também nervosa”, declarou Maria Eduarda. O pódio finalista não apenas levou para casa a honra da conquista, mas também recebeu troféus, medalhas, abelhas de pelúcia, certificados de participação e tablets equipados com aplicativos educacionais de língua estrangeira. Esses prêmios reconhecem o mérito dos estudantes e incentivam o contínuo interesse e dedicação ao aprendizado de idiomas.