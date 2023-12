Inaugurada Escola de Qualificação Profissional no Portal D’Oeste

Marco Borba

Fotos: Eduardo Soares, Fernanda Cazarini e Caio Henrique

O Fundo Social de Solidariedade do Estado e a Prefeitura de Osasco inauguraram sábado, 16/12, o prédio da Escola de Qualificação Profissional no Portal D’Oeste (Rua Colinas do Oeste, s/nº), onde funcionava a Casa de Cultura. No local serão oferecidos gratuitamente à população cursos de qualificação profissional aplicados pelo Centro Paula Souza, que comanda as Etecs e Fatecs, por meio de convênio com Sebrae e Senac.

Os cursos disponíveis são: gastronomia (auxiliar de cozinha e confeitaria); informática; moda e arte (artesanato, cartonagem, costureiro e panificação); administração e empreendedorismo (auxiliar administrativo). As inscrições podem ser feitas no portal do Fundo Social do Estado ([email protected]). As aulas serão iniciadas dia 20 de fevereiro de 2024, com carga horária variando entre 20h, 60h, e 80h, de acordo com o curso escolhido.

A Escola de Qualificação Profissional está instalada onde antes funcionava a Casa de Cultura, ao lado da Praça da Cidadania, área de cerca de 2 mil m² com quadra esportiva, academia ao ar livre, parquinho infantil, pista de skate e área de jogos, entregue em dezembro do ano passado e que também integra a parceria.

O governo de SP investiu cerca de R$ 1,5 milhão na reforma para adaptar o edifício para uso da Escola de Qualificação Profissional da Praça da Cidadania de Osasco. O espaço conta com 5 salas customizadas para estudo prático, 2 salas multiuso, um auditório com capacidade para 100 pessoas, e salas de serviços ao cidadão e de inclusão digital.

A Escola inaugurada vai oferecer uma diversidade de cursos gratuitos de curta duração voltados para capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social. A previsão para 2024 é que mais de 1.500 vagas sejam abertas para formação profissional no espaço.

O Centro Paula Souza está presente em 363 municípios paulistas, tem 316 mil alunos matriculados e administra 228 Etecs, 77 Fatecs, e 552 classes descentralizadas (unidades que oferecem um ou mais cursos, sob administração de uma Etec).

Participaram da cerimônia o governador Tarcísio de Freitas; a primeira-dama Cristiane de Freitas, presidente do Fundo Social do Estado; o prefeito Rogério Lins e a primeira-dama e presidente do Fundo Social do município, Aline Lins; o deputado estadual Gerson Pessoa e os deputados Renata Abreu e Gilberto Nascimento, além de secretários municipais e vereadores.

“É um dia muito especial, porque com essa parceria com o governo do Estado as pessoas poderão se capacitar, se tornarem empreendedoras e terem uma vida melhor”, disse Lins. “Esses cursos de capacitação darão mais dignidade e condições para que as pessoas tenham sua independência financeira”, completou Tarcísio.

Ao final da cerimônia foram entregues sete títulos simbólicos de regularização fundiária a famílias do Copromo, situado no Jardim Piratininga (de um total de 1.300, que incluem ainda famílias do Terra Esperança, do Jardim Marieta, cuja entrega se deu na sede da associação amigos de bairro).