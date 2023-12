Osasco reúne Organizações do Terceiro Setor para formalizar parcerias e entregar certificados

Por: Elisangela Silva

Caio Henrique

A Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Osasco realizou na quinta-feira, 21/12, a cerimônia de assinatura do Termo de Fomento e entrega dos certificados para as Organizações da Sociedade Civil parceiras. O encontro foi no auditório do CEFOR (Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação), no Centro.

Ao todo, 74 organizações do terceiro setor participaram da ação de formalização da parceria, que tem como objetivo, reestruturar a rede Socioassistencial de Osasco. Durante o encontro foi entregue um cheque simbólico no valor de R$ 8 milhões de reais, valor destinado para o repasse às entidades parceiras que atuam em diversas frentes pela cidade.

Em sua fala, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, destacou a importância das organizações do terceiro setor. “As entidades chegam nas extremidades primeiro que o poder público. Se não fossem o trabalho de vocês, toda a sobrecarga, que já não é pequena, cairia no setor público. Nas regiões de maior vulnerabilidade social são vocês que conseguem acolher essas pessoas, seja no social, emocional, na formação e qualificação. Minha gratidão a cada um de vocês. ”, disse.

Já secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, destacou a importância da parceria com as organizações sociais. “O que dá satisfação e deixa feliz é ter organizações sociais tão parceiras quanto vocês são. Nós fizemos uma placa singela diante do gigantismo que representa o trabalho de vocês, diante da importância que têm os braços dessas organizações, que vão lá na ponta cuidar das nossas famílias”, completou.

O evento contou com as presenças dos secretários municipais Cláudio Piteri (Educação), Lau Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana), Salomão Júnior (Pessoa com Deficiência), Débora Lapas (Mulheres e Promoção da Diversidade), Marcelo Dias (Família, Cidadania e Segurança Alimentar) e Rodolfo Cara (Esporte, Recreação e Lazer).

Também estiveram no auditório do CFOR o deputado estadual Gerson Pessoa, os vereadores Josias da Juco, Batista Comunidade e Laércio Mendonça, o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Eduardo Silva, além de representantes das organizações sociais parceiras.