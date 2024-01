Mais de 20 mil pessoas foram certificadas nos cursos de qualificação profissional em Osasco

Patrícia Bulbovas

Caio Henrique

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) da Prefeitura de Osasco certificou, só em 2023, pela conclusão de cursos gratuitos que oferece, 21.149 pessoas. Dessas, 4.710 fizeram os cursos na modalidade presencial, 14.589 na modalidade EAD, ou seja, à distância, e 1.850 são beneficiários dos programas Começar e Recomeçar, que prevê essa formação.

São 11 títulos cujas aulas acontecem nos 3 Centros de Qualificação Profissional da Secretaria. Os mesmos são oferecidos também para quem não pode fazer as aulas presencialmente, por meio da plataforma: www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br, além do curso de informática básica, ministrado nos Centros de Inclusão Digital.

“Investir em qualificação profissional é um dos objetivos da atual administração de Osasco, tanto que a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda tem um departamento exclusivo voltado à essa demanda. Além dos cursos fixos, a secretaria ainda fecha parcerias com outras instituições e oferece outros cursos sazonais”, explicou Gelso de Lima, secretário de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco.

Em 2019, 3.866 pessoas foram certificadas nos cursos. De lá para cá, a procura só aumentou, resultando em 5.303 pessoas em 2020; 9.800 pessoas em 2021; 11.187 pessoas em 2022 e 21.149 pessoas em 2023.

Em 2024, as aulas serão retomadas em fevereiro, na modalidade presencial, e em março, na modalidade EAD. Para as aulas presencias, o interessado pode ir até um dos Centros de Qualificação a partir do dia 15 de janeiro para fazer inscrição. No EAD, a inscrição é feita na própria plataforma, sempre uma semana antes do início dos cursos. Para saber quando o conteúdo de cada título será liberado na plataforma, a SETRE divulga, todo mês, nas redes sociais do Portal do Trabalhador (Facebook: @portalosascosp, Instagram: @portaldotrabalhador), a grade de cursos.

Os interessados devem ter 16 anos ou mais (exceto para o curso de informática básica, que pode ser feito a partir dos 14 anos) e levar RG e comprovante de endereço nos locais de inscrição. Pessoas de outros municípios também podem participar da ação.

Passe emprego

Para os moradores de Osasco que querem fazer o curso, mas não podem arcar com o custo do transporte até o local das aulas, a prefeitura fornece o Passe Emprego, um cartão com 10 passagens, número suficiente para a conclusão do curso, entregue ao aluno que comprovar morar há mais de 3 quilômetros de distância e não ter renda.

Confira os endereços das unidades dos Centros de Qualificação Profissional em Osasco:

Unidade Norte: Av. Presidente Costa e Silva, 372, 1º andar, Helena Maria

Unidade Sul: Av. Sarah Veloso, 109, 2º andar, Jd. Santo Antônio

Unidade Centro: Rua Minas Bogasian, 291, Centro

Confira os endereços das unidades dos CIDs em Osasco:

CID Veloso – Av. Sarah Veloso, 299, Jardim Veloso. Telefone: 3592-6048

CID Padroeira -Av. Padroeira, s/n°, Jardim Padroeira. Padroeira: 3592-6048

CID Verbo Amar – Rua Gê Alves de Medeiros, 249, Santa Maria. Telefone: 3592-6048

CID UAPO – Rua Minas Bogasian, 97, Centro. Telefone: 3683-6689

CID Anoscar – Rua Luís Antônio de Arruda, 55, Vila Yara: Telefone: 3683-6689

CID Irma – Av. Nossa Sra. da Conceição Aparecida, 240, Quitaúna. Telefone: 3683-6689

CID Cati – Rua Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco. Telefone: 3683-6689

CID Helena Maria – Av. Presidente Costa e Silva, 372, Helena Maria. Telefone: 3685-2722

CID Fatec – Rua Pedro Rissato, 30, Vila dos Remédios: Telefone: 3685-2722

CID Centro Pop – Rua Martin Afonso, 244, Piratininga. Telefone: 3685-2722

CID Jd. Conceição – Av. Clóvis Assaf, 455, Jd. Conceição. Telefone: 3592-6048