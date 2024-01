Central 156 recebe mais de 500 mil chamadas em 2023

Marco Borba

Arquivo/Secom

Relatório Anual de 2023 dos serviços da Central 156 da Prefeitura de Osasco aponta que ao longo do ano passado a Central recebeu 587.478 chamadas. Além do telefone 156, o serviço disponibiliza ao munícipe o atendimento eletrônico via WhatsApp (3651-7080), chat ( aplicativo 156 Osasco que pode ser baixado no celular, e e-mail ([email protected]).

De acordo com o documento, 70,7% dos atendimentos se deram pelo 156; 21,9% por WhatsApp; 4,7% chat, 2,5% pelo app 156, e 0,2% por e-mail. Entre os serviços mais solicitados estão coleta de entulho (12.582), retirada de móveis (11.629), iluminação pública (11.046) e estacionamento em local proibido (10.468).

Os dez serviços mais executados pela Prefeitura são: coleta de entulho (16.010); retirada de móveis (12.256); estacionamento em local proibido (10.580); iluminação pública (8.767); pavimentação (4.913); reclamação de barulho (2.634, como carros de som e músicas em bares e lanchonetes sem isolamento que descumprem a legislação municipal); atendimento a reclamações de consulta e exames (2.561); roçagem (2.189); poda de árvores (2.173) e denúncia de obras irregulares (2.031).

A zona Sul da cidade foi a que mais solicitou serviços de zeladoria: 37.673 (69%). Na zona Norte foram 16.762 solicitações (31%).

Os dez bairros que mais demandaram serviços são: Conceição, Veloso, Rochdale, Padroeira, Munhoz Júnior, Vila Menck, Centro, Novo Osasco, Ayrosa e Santa Maria.

A Prefeitura, por sua vez, realizou 215.316 chamadas em suas campanhas ativas, como por exemplo, para dar retorno de uma solicitação, comunicar sobre vaga em creche ou informar ao cidadão que ele precisa atualizar cadastro para receber um benefício.

Ainda segundo o relatório, 81% disseram estar “muito satisfeitos” com os serviços realizados pela Prefeitura e 19% “nada satisfeitos”. Já em relação ao atendimento pela Central 156, 96% se disseram “muito satisfeitos”, e 4% “nada satisfeitos”.