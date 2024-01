Osasco abre inscrições para Curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais  

Elisangela Silva

Fotos: Carolina Rodrigues

A Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Osasco abriu no dia 08 de janeiro, as inscrições do Projeto Libras para Todos, que oferece o curso básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de fevereiro de 2024.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), na Secretaria de Assistência Social (Rua Dom Ercílio Turco, 180, Jardim Bela Vista), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou no formulário eletrônico: acesse aqui

O curso gratuito de Libras é destinado para pessoas a partir dos 14 anos, deficientes auditivos e ouvintes, profissionais das mais diversas áreas do conhecimento e o público em geral. A principal finalidade do projeto é promover a inclusão social da pessoa com deficiência.

As aulas serão presenciais, uma vez por semana e após a conclusão do curso, será emitido o certificado. Para mais informações entre em contato nos telefones (11) 2183-6728 ou (11) 99702-2327.

Serviço

Inscrições para o Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras)

De: 08 de janeiro a 20 de fevereiro de 2024

Locais: Unidades dos CRAS, na Secretaria de Assistência Social ou via formulário eletrônico: acesse aqui

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Mais informações: (11) 2183-6728 ou (11) 99702-2327