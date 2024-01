Osasco comemora aniversário com cachorro-quente de 62 metros

Evento acontece no Calçadão da Rua Antônio Agú no dia 24/02

Juliana Oliveira

Imagens: Caio Henrique

No dia 24/02, às 12 horas, o Calçadão da Rua Antônio Agú será o palco da celebração do aniversário de Osasco, com um cachorro-quente de 62 metros. Prepare-se para uma experiência gastronômica extraordinária, pois não será apenas um dogão colossal, mas também a maior distribuição de cachorro-quente do Brasil, com 7,4 mil lanches!

Os números por trás desse feito são impressionantes. Para o dogão de 62 metros e os 6 mil lanches individuais, serão utilizadas 8,5 mil salsichas, 500 kg de purê, 45 kg de batata palha, 32 litros de ketchup, 32 litros de mostarda e 150 kg de queijo ralado. Apenas para o cachorro-quente gigante, serão 62 metros de pão, sendo 4 unidades de 10 metros cada e outros dois de 11 metros, 2,5 mil salsichas, 200 kg de purê de batatas, 15 kg de batata palha, 12 litros de ketchup, 12 litros de mostarda e 50 kg de queijo ralado.

A ação é promovida pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE) e outras pastas, contando com o apoio da MM Foods.

À zero hora do dia 24/02, a equipe responsável, formada por um líder padeiro e um diretor do projeto, supervisores, coordenadores, nutricionista responsável, 20 técnicos em panificação, motoristas, ajudantes, 15 abastecedores de insumos, 4 faxineiros, 54 seguranças, 40 dogueiros e 130 guarda-lanches, chegará à estrutura montada no Calçadão da Rua Antônio Agú, para iniciar o preparo do cachorro-quente gigante. O tempo previsto para a produção e montagem do dogão é de 12 horas.

Depois de pronto, os organizadores terão apenas 30 minutos para cortar e distribuir os 1,4 mil pedaços, buscando uma marca no RankBrasil como a maior distribuição de cachorro-quente do país. Caso cumpra as exigências, Osasco entra novamente para o RankBrasil.

Osasco já conquistou dois títulos em 2023, certificados pela empresa Ranking Brasil: o maior cachorro-quente contínuo do Brasil e a maior distribuição de cachorro-quente. Agora, em 2024, a cidade busca superar essas marcas com um dogão ainda mais grandioso.

PATRIMÔNIO CULTURAL

O prefeito Rogério Lins sancionou a Lei nº 5.279 que declara o cachorro-quente como patrimônio cultural e imaterial osasquense. A Lei foi publicada na Imprensa Oficial em outubro de 2023.

A Lei é originária do projeto nº 3/2023, de autoria dos vereadores pastora Cristiane Celegato e Michel Figueredo, apresentado na Câmara Municipal e aprovada em duas discussões.

Osasco conta com quase 200 carrinhos de cachorro-quente licenciados, distribuídos entre a região central e os bairros. Na área central, cada carrinho vende de 25 a 60 lanches por dia, dependendo do tempo e também do movimento no comércio. Nos bairros, os ambulantes chegam a vender entre 15 a 35 lanches por dia.

SERVIÇO

Osasco celebra 62 anos com cachorro-quente gigante

Data – 24/02/2023

Horário – 12h

Local – Calçadão da Rua Antônio Agú – Centro