Saúde atualiza informações sobre vacinação contra a covid-19

A Prefeitura de Osasco destaca a relevância da vacinação como medida fundamental na proteção contra diversas doenças e, com ênfase no enfrentamento à Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde traz informações atualizadas sobre as novas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A medida visa assegurar a eficácia da imunização em diversos grupos populacionais.

Agora, todas as crianças entre 6 meses e 4 anos, e as que tenham 11 meses e 29 dias podem receber três doses da vacina contra a covid, que entrou para o calendário de rotina de vacinação desse público. O intervalo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda doses, e de 8 semanas entre a segunda e a terceira doses.

Já a vacinação dos grupos prioritários é recomendada às gestantes e puérperas, imunocomprometidos e idosos (60 anos ou mais), que devem tomar uma dose da vacina a cada 6 meses.

Trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (e seus trabalhadores), pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade (18 anos ou mais), adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, e pessoas em situação de rua, devem tomar uma dose a cada 12 meses (anual).

Já para a população em geral, o Ministério da Saúde informa que os esquemas primários de vacinação contra a covid não serão mais recomendados rotineiramente para pessoas com 5 anos de idade ou mais que não façam parte do grupo prioritário. No entanto, indivíduos não vacinados ou que receberam apenas uma dose podem iniciar ou completar o esquema primário que consiste em duas doses da vacina, com intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses.

Todas as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, com o cartão de vacina e documento de identificação. Na segunda dose é necessário apresentar o comprovante de vacinação da dose anterior, além do RG.

A vacinação é fundamental para o controle da pandemia. As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Basta procurar a unidade mais próxima de sua residência. Confira os endereços e horários de funcionamento no site: www.saude.osasco.sp.gov.br. Para mais informações ligue no telefone 156.

Serviço

Relação dos grupos prioritários e o período de aplicação da vacina contra a covid-19:

– Pessoas de 60 anos ou mais – 6 meses

– Gestantes e puérperas – 6 meses

– Pessoas imunocomprometidas – 6 meses

– Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores – anual

– Indígenas, Quilombolas e Ribeirinhos – anual

– Trabalhadores da saúde – anual

– Pessoas com deficiência permanente – anual

– Pessoas com comorbidades – anual

– Pessoas privadas de liberdade (18 anos ou mais) – anual

– Funcionários do sistema de privação de liberdade – anual

– Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas – anual

– Pessoas em situação de rua – anual

Vacinação de crianças

