Alunos da Rede Municipal de Ensino voltam às aulas no dia 7 de fevereiro

Kelly Cerqueira

Foto: Ivan Cruz

As escolas municipais de Osasco estão se preparando para receber cerca de 69 mil alunos em 150 escolas, no próximo dia 7 de fevereiro. Com um planejamento cuidadoso, as equipes gestoras e os docentes iniciaram os trabalhos no dia 01/02, marcando o início das atividades do ano letivo.

Durante o período de férias escolares, diversas unidades passaram por manutenção, serviços de pintura e reparos, garantindo ambientes acolhedores e seguros para receber os estudantes.

O compromisso da administração municipal é oferecer uma educação de qualidade, segura e estruturada para todos os alunos. O prefeito Rogério Lins destaca: “Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente educacional para nossos alunos. Além de garantir material completo e uniforme escolar, entregues já nos primeiros dias de aula, estamos trabalhando para oferecer uma experiência enriquecedora durante todo o ano letivo.”

A distribuição de materiais escolares e uniformes será realizada no início das aulas, sendo que, no ensino fundamental I, os materiais serão distribuídos individualmente, abrangendo do 1° ao 5° ano. Na educação infantil, os materiais ficarão na escola para uso coletivo da sala, facilitando assim o desenvolvimento das atividades pedagógicas com os alunos do berçário e do maternal.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, ressalta a preparação das equipes escolares para o retorno às aulas: “A equipe técnica elaborou o plano de trabalho anual com seus olhos voltados à responsabilidade de assegurar a qualidade dos conteúdos pedagógicos e, consequentemente, um ambiente propício ao aprendizado e desenvolvimento integral dos estudantes”, conclui.