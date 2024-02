Prefeitura fecha parceria com o App Waze

Texto: Juliana Oliveira

Imagem: Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, fechou uma parceria com o aplicativo Waze para compartilhar com os usuários informações sobre as condições do trânsito na cidade.

A proposta tem como objetivo informar a população sobre os efeitos meteorológicos como, por exemplo, alertas sobre inundações, realização de obras, desvios, acidentes, eventos entre outras situações.

O App também aponta rotas alternativas para os motoristas. O Centro de Operações Integradas de Osasco (COI) e a Defesa Civil do município são os responsáveis por abastecer a central da plataforma com a incidência de chuvas e a situação de risco iminente.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, comemorou a nova parceria com o conhecido aplicativo de rota e trânsito. “Osasco está cada vez mais tecnológica. A nossa central que conta com câmeras distribuídas em pontos estratégicos da cidade, consegue alimentar o aplicativo em casos de alagamentos, deslizamentos, obras e acidentes, e em um um minuto o sistema está atualizado”.

Lins aproveitou para passar uma recomendação aos motoristas. “Nesse período de fortes chuvas, mesmo que você já esteja acostumado com sua rota de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, o recomendável é que utilize o Waze em Osasco para ter mais fluidez e mais segurança no trânsito”.

Ele também pediu o apoio da população para a ajudar a conscientizar outras pessoas a não jogarem lixo ou entulho nas ruas. “Esses materiais provocam o entupimento de bueiros, bocas de lobo e galerias, resultando em alagamentos e inundações. Todos saem perdendo”.