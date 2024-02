Terreno na Vila Menck vai receber 1,2 mil moradias populares

Juliana Oliveira

Fernanda Cazzarini

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do secretário de Habitação, Pedro Sotero, visitou um terreno particular na Rua Guilherme Luís de Carvalho, na Vila Menck, que vai receber o mais novo empreendimento de moradia popular da cidade. Serão em torno de 1,2 mil unidades habitacionais para as faixas 1 e 2. O espaço também vai receber uma área de esportes e de lazer integrado com o bairro.

Em janeiro, aproximadamente 600 pessoas do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) invadiram o local. Na ocasião, a Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas e conduziram uma operação de desocupação que foi concluída no mesmo dia.

Embora a área e o projeto sejam da iniciativa privada, as unidades vão atender o déficit habitacional da cidade, já que a demanda será direcionada para o cadastro da Secretaria de Habitação.

“Há poucos dias tivemos essa tentativa de invasão em uma área particular da cidade, graças a Deus houve a desmobilização, porém a Secretaria de Habitação procurou os proprietários do terreno e hoje estamos apresentando um projeto de moradia popular”, destacou o prefeito.