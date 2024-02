Maior CD da Coca-Cola FEMSA na América Latina está em Osasco

A unidade abastece todo o Estado de São Paulo

Juliana Oliveira

Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado dos secretários Thiago Silva (Comunicação), Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico) e Michel Conde (Executiva de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo), visitou na manhã de quarta-feira, 7/2, o Centro de Distribuição Osasco da Coca-Cola FEMSA Brasil. A unidade abastece todo o Estado de São Paulo com o portfólio da companhia e é o maior CD da Coca-Cola FEMSA na América Latina. A comitiva foi recebida por Bruna Porto, head de Assuntos Corporativos, Marcelo Bonamigo, gerente de Vendas, e Taciana Cinquetti, gerente Administrativa.

Com uma área total de mais de 93 mil metros quadrados, a unidade, localizada na zona norte da cidade, conta com 1001 colaboradores, sendo 16% mulheres e 4,9% PcD. Os números provenientes do CD Osasco impressionam: só de garrafas PET 2 litros são distribuídas cerca de 5 milhões de caixas unitárias por mês. Os produtos que saem do local atendem 2,6 mil clientes por dia.

Durante a visita, o prefeito elogiou as instalações, conheceu a equipe do CD Osasco da Coca-Cola FEMSA Brasil e fez questão de destacar o trabalho que tem sido desenvolvido em prol da empregabilidade na cidade. “Esse encontro tem o objetivo de estreitar laços, propor parcerias e trocar experiências. Osasco vem batendo recordes na geração de novos empregos. A localização aliada aos investimentos em tecnologia, infraestrutura e impostos atrativos, transformaram e mudaram a vocação de Osasco, que deixou de ser industrial, para se tornar um importante polo de negócios do Estado”.

Ele ainda agradeceu pela Caravana Iluminada da Coca-Cola FEMSA Brasil, que, pelo terceiro ano consecutivo, passou pela cidade e trouxe a magia do Natal para uma multidão de pessoas que acompanharam o comboio por ruas e avenidas.

O secretário Luciano Camandoni salientou que o encontro teve como meta institucionalizar relações entre a Prefeitura e a empresa. “Nosso objetivo é criar novos projetos em parceria, trazer mais fomento ao desenvolvimento econômico e mais empregabilidade aos cidadãos osasquenses”.