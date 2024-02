Osasco reforça medidas preventivas no combate à Dengue

Elisangela Silva

Fernanda Cazzarini

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou na quinta-feira, 1º de fevereiro, reforço nas medidas preventivas para combater possíveis criadouros do mosquito da dengue. O Brasil vive alta de casos da doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite outras doenças como Zika e Chikungunya.

Equipes do Núcleo de Controle de Zoonoses/Arboviroses vão percorrer os bairros para combater os criadouros do mosquito. Além disso, a operação cata-bagulho será intensificada, com a limpeza dos locais em até 72 horas. Também foi criado um canal de atendimento específico para a população denunciar possíveis focos do mosquito na Central 156.

A cidade registrou em 2023, 1.140 casos sem nenhum óbito. Em janeiro de 2024, foram 80 casos confirmados sem nenhum óbito. Osasco não está na lista de localidades com alta transmissão da doença e que vão receber os primeiros lotes de vacina contra a dengue, entretanto, o prefeito Rogério Lins afirmou que vai oficiar o Ministério da Saúde solicitando vacinas para o município.

Vale lembrar que a população tem papel fundamental no combate aos focos de dengue pela cidade, recebendo os agentes de endemias da prefeitura, que fazem visitas técnicas nas casas e no comércio. Também podem entrar em contato com a Central 156 para denunciar possíveis focos ou solicitar a operação cata-bagulho, além de evitar a proliferação do mosquito nas residências seguindo as dicas abaixo:

Eliminar água parada;

Manter a tampa da caixa d’água bem fechada;

Remover folhas e galhos das calhas;

Manter tampados tonéis e barris de água;

Colocar areia nos pratinhos dos vasos de plantas;

Guardar garrafas sempre de cabeça para baixo;

Pneus velhos devem ser abrigados em lugares cobertos;

Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada.