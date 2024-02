Confira o que abre e fecha no feriado dos 62 anos de emancipação político-administrativa de Osasco

A Prefeitura de Osasco não terá expediente no Paço Municipal e nas repartições públicas no dia 19 de fevereiro, segunda-feira, devido ao feriado em comemoração aos 62 anos de emancipação político-administrativa da cidade, conforme consta na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO) – edição nº 2575, de 17/01/2024.

O retorno do expediente e atendimento ocorrerá na terça-feira, 20/02, às 8 horas.

Vale ressaltar que os serviços considerados essenciais, tais como Guarda Municipal, Demutran, SAMU, Defesa Civil, Hospital Municipal Antônio Giglio, Maternidade Amador Aguiar, Prontos-Socorros, UPAs, PPAs e Serviços de Acolhimento Institucional permanecerão em funcionamento normal durante esse período.

Para mais informações, ligue 156 (atendimento 24 horas por dia).

Serviço

ABERTO

Parques Municipais

Guarda Municipal

Demutran (Serviços de Trânsito)

SAMU

Defesa Civil

Hospital Municipal Antônio Giglio

Maternidade Amador Aguiar

Prontos-Socorros

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento)

PPAs (Postos de Pronto Atendimento)

Serviços de Acolhimento Institucional (antigo albergue)

FECHADO

Paço Municipal

Portais do Trabalhador

Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Fundo Social de Solidariedade

Espaço Mãos do Futuro

Escolas municipais

Banco de Alimentos

Casa da Mulher

Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência (CRMVV)

Centro de Especialidades Odontológicas

Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH)

Centros Dia do Idoso

Centro de Atenção à Terceira Idade

Unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

Unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)