Sábado tem mega evento de cachorro-quente de 62 metros no Calçadão de Osasco

Evento acontece no Calçadão da Rua Antônio Agú, no Centro

A capital do cachorro-quente, Osasco, está comemorando 62 anos de emancipação político-administrativa e não poderia escolher forma melhor de marcar a data: um cachorro-quente de 62 metros. Isso mesmo, um cachorro-quente de 62 metros, que será montado e distribuído no Calçadão da Rua Antônio Agú, no Centro, no sábado, 24/02, a partir do meio-dia.

Para o dogão de 62 metros e os demais 6 mil lanches individuais, que dará um total de 7,4 mil lanches entregues, serão utilizados 8,5 mil salsichas, 500 kg de purê, 45 kg de batata palha, 32 litros de ketchup, 32 litros de mostarda e 150 kg de queijo ralado. Apenas para o cachorro-quente gigante, serão 62 metros de pão, sendo 4 unidades de 10 metros cada e outros dois de 11 metros, 2,5 mil salsichas, 200 kg de purê de batatas, 15 kg de batata palha, 12 litros de ketchup, 12 litros de mostarda e 50 kg de queijo ralado.

O trabalho de produção do dogão começa à zero hora do dia 24/02, sendo que a produção e montagem duram cerca de 12 horas. Osasco já conquistou dois títulos em 2023, certificados pela empresa Ranking Brasil: o maior cachorro-quente contínuo do Brasil e a maior distribuição de cachorro-quente. Agora, em 2024, a cidade busca superar essas marcas com um dogão ainda mais grandioso.

SERVIÇO

Osasco celebra 62 anos com cachorro-quente gigante

Data – 24/02/2023

Horário – 12h

Local – Calçadão da Rua Antônio Agú – Centro